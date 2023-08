Ein Wohnzimmer für junge und alte Jagstzeller, ein Treffpunkt der Generationen und ein Ort zum Austausch — das soll das neue „Hallotreff Café & Lädle“ sein, das vor etwas mehr als anderthalb Wochen in Jagstzell eröffnet hat.

Unsere Vision ist, dass wir hier die Begegnung von Jung und Alt fördern. Sybille Schanz-Matern, Betreiberin des „Hallotreff Café & Lädle“

Ob ortsansässig oder von auswärts, auf Rad– oder Wandertour, allein oder in Begleitung — in den neugestalteten Räumen des ehemaligen Gasthofs Rettenmaier sollen sich alle gleichermaßen wohlfühlen, das wünscht sich zumindest Betreiberin Sybille Schanz–Matern. „Unsere Vision ist, dass wir hier die Begegnung von Jung und Alt fördern“, erklärt sie dazu im Gespräch mit der „Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten“. „Jeder soll hier seine Ecke finden, in der er es sich gemütlich machen kann.“

Das sollte sich auch in der Einrichtung widerspiegeln: Eine Möbelgarnitur im Stile der 1950er Jahre — stilecht mit Spitzendeckchen — steht gegenüber einer Gruppe von Tischen mit Stühlen aus schlichtem, schwarz lackiertem Holz.

Im Nebenraum dagegen ein massiver Eichentisch mit Rattanstühlen, außerdem eine Sitzgruppe weiß lackierter Holzstühle und einem Ledersofa mit Nagelköpfen, daneben ein weiterer Tisch, um den vier Stühle mit Samtüberzug im Giraffenmuster platziert sind.

Die mit viel Liebe zum Detail zusammengewürfelten Möbel sollen eine heimelige Wohnzimmeratmosphäre schaffen. (Foto: Larissa Hamann )

In wenigen Quadratmetern treffen hier Stile aufeinander, die eigentlich nicht zusammenpassen, sich mit Pflanzen und anderen Einrichtungsgegenständen wie Bücherregalen, Teppichen oder Stehlampen doch zu einem gemütlichen Ganzen verbinden.

Im Winter kann der Schankraum sogar mit einem Kamin beheizt werden. (Foto: Larissa Hamann )

Bei den Gästen kommt das Konzept gut an: „Es ist nicht einfach nur ein Café, sondern mit dieser Gemütlichkeit, diesem Ambiente wirklich etwas Besonderes in Jagstzell“, sagt Ilona Linder und auch ihre Begleiterin, Waltraud Böhm, ergänzt: „Man kann hier richtig gut abschalten.“

Der „Hallotreff“ war zuvor in der Region schon eine Anlaufstelle

Die beiden Frauen kannten den „Hallotreff“ schon aus Stimpfach–Rechenberg — dort hatten Sybille Schanz–Matern und ihre Tochter Mareike Matern zuvor vier Jahre lang ihr Café betrieben. Mit Auslaufen des Mietvertrages mussten sie sich nach einer neuen Lokalität umsehen und sind schlussendlich mit dem ehemaligen Gasthof Rettenmeier fündig geworden. Auch das „Lädle“ ist mit einer Auswahl an Ölen, Gewürzen, Pasta, aber auch Taschen, Schals und Accessoires in die neuen Räume eingezogen.

Mit kleinen Botschaften sollen die Gäste sich willkommen fühlen. (Foto: Larissa Hamann )

Die Enttäuschung ihrer Stammkundinnen und -kunden über die Schließung des Rechenberger Lokals sei zunächst groß gewesen, so Schanz–Matern. Die Verbindung aus Gastrobetrieb und Geschenkwaren sei in dieser Form rund um Stimpfach einmalig gewesen. Auch für die Betreiberin sei der Schritt trotz aller Zuversicht in Hinblick auf den Neuanfang kein einfacherer gewesen.

Begegnungen schaffen ist Schanz-Materns Hauptanliegen

Umso größer sei aber nun die Freude, vertraute Gesichter wie Ilona Linder oder Waltraud Böhm auch in Jagstzell weiterhin begrüßen zu dürfen. Für die Wirtin ein Beweis dafür, wie wichtig es gerade in ländlichen Gegenden ist, einen Ort zur Begegnung zu haben: „Die Menschen sind im Alltag so mit ihren eigenen Sorgen und Problemen beschäftigt — da war es mir wichtig, sie für neue Impulse mit anderen zusammenzubringen, aus dem eigenen Trott herauszuholen.“

Als zusätzliche Inspirationsquellen könnte sich Schanz–Matern regelmäßige Lesungen, Seminare oder Musikveranstaltungen vorstellen. Ausreichend Platz bietet das neue Lokal dafür.

Denn mit dem Umzug nach Jagstzell hat sich die Größe des Cafés mehr als verdoppelt — von 24 auf 60 Sitzplätze. Künftig fast doppelt so viele Gäste mit Frühstück, Flammkuchen, belegten Brötchen, Salaten, Kaffeespezialitäten und Kuchen zu bewirten, ist für das „Café & Lädle“-Team zwar eine ungewohnte Herausforderung, die sie aber gerne annehmen.

Und zumindest bisher ist Schanz–Matern sehr zufrieden mit dem Start: „Es läuft in einem guten Tempo an. Wir werden nicht so überrannt, dass wir nicht mehr hinterherkommen, aber an den ersten Wochenenden war es trotzdem voll.“ Zur Unterstützung hat Schanz–Matern bereits an Personal aufstockt, weiteres Servicepersonal und ein „kreativer Koch“ — wie sie betont — werden aber noch gesucht.

Der „Hallotreff Café und Lädle“ in Jagstzell hat von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Frühstück gibt es bis 12 Uhr, Flammkuchen ab 17 Uhr. Reservierungen und Anfragen sind unter der Telefonnummer 0172/6851971 möglich.