Ein Gott, der alle sieht

In den Herbstferien fand der 15. ökumenische Kinderbibeltag der evangelischen Christusgemeinde und der katholischen St. Vitus Kirchengemeinde in Jagstzell statt. 34 Kinder hatten sich zum Kinderbibeltag angemeldet mit dem Thema „Du bist ein Gott, der mich sieht.“

Nach dem Anfangslied „Kommt alle her“ hörten die Kinder das Lied „Ist da jemand?“ von Adel Tawil. In der großen Runde überlegten die Kinder, ob sie sich diese Frage auch schon mal gestellt haben und in welcher Situation sie sich allein gefühlt haben. In Kleingruppen machten sich die Kinder Gedanken, wo sie übersehen werden, wer sie gern hat und gerne sieht, was sie selber gerne sehen und wo Gott sie gesehen hat.

In dem anschließenden Rollenspiel ging es um Hagar, die vor Abraham und seiner Frau Sara in die Wüste geflüchtet war. Die Kinder hörten sehr aufmerksam zu, wie Lea Schöller als Hagar, Linus Brunner als die Stimme Gottes und Alina Stegmaier als Erzählerin die Geschichte präsentierten. Angelika Brunner lud die Kinder anschließend ein, Bibelstellen und Psalmen vorzulesen über die Zusage Gottes: Ich bin bei dir, ich trage dich, ich beschütze dich. Danach ging es über die Schultreppen zum Schulhof. Zum Lied „Du machst mich groß“ studierten Yulia und Veronika Stegmaier einen Tanz ein.

Nachdem sich die Kinder mit Punsch und gespendeten Kuchen und Snacks gestärkt hatten, durften sie sich einen Stein aussuchen, ihn grundieren, mit dem Text „Gott sieht nach mir“ beschriften und verzieren. Mit großem Eifer arbeiteten die Kinder an ihren Kunstwerken, manche schafften sogar mehrere Steine. Als Erinnerung, dass Gott immer bei uns ist und uns begleitet, bekamen die Kinder ein T-Shirt mit zwei großen Augen und dem Spruch „Du siehst mich“ (1. Mose 16,13).

Zur Abschlussandacht, zu der auch Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde eingeladen waren, erwartete Pfarrer Golla die Kinder in der St. Vitus-Kirche. Nach einer Zusammenfassung des Nachmittages führten die Kinder mit viel Freude ihren Tanz auf. Pfarrer Golla sprach allen Kindern zu: „Gott sieht dich an und sagt zu dir: Ich höre deine Bitten und ich gehe mit dir: In dein Zuhause, in deine Schule, in deine Wüste. Sei dir sicher: Ich sehe dich, ich sehe, was du brauchst. Ich bin für dich da“.

Mit schönen Liedern, die während des Tages einstudiert wurden und einem Dank an alle, die zum guten Gelingen beigetragen hatten, endete der 15. Ökumenische Kinderbibeltag.