Die Freiwillige Feuerwehr Jagstzell erhält ein Mannschaftstransportfahrzeug. Dem hat der Gemeinderat am Montagabend in seiner Sitzung zugestimmt. Das Fahrzeug war im vergangenen Jahr in den Maßnahmenkatalog des Feuerwehrbedarfsplans als notwendige Investition aufgenommen worden.

Gemeinsam zum Einsatz statt jeder einzeln mit dem Privatauto

Der Wagen soll zum einen für Fahrten zu Einsätzen zur Verfügung stehen, zum anderen aber auch, wenn Kameraden oder die Jugendfeuerwehr gemeinsam zu Ausflügen oder Schulungen fahren wollen.

Das ist dann kein Luxusauto, sondern wirklich auf die wichtigsten Anforderungen der Feuerwehr reduziert. Bürgermeister Patrick Peukert

Inklusive Aufbau und Ausstattung rechnet die Gemeinde für das Fahrzeug mit Kosten von mehr als 100.000 Euro. „Das ist dann kein Luxusauto, sondern wirklich auf die wichtigsten Anforderungen der Feuerwehr reduziert“, betonte Bürgermeister Patrick Peukert in diesem Zusammenhang. 50.000 Euro wurden dafür bereits im Haushalt 2023 eingestellt, weitere 50.000 Euro im Haushalt 2024. Zusätzlich unterstützt die Fachförderung „Z-Feu“ die Anschaffung mit 13.000 Euro.

Feuerwehr und Verwaltung erarbeiten gemeinsam, wie das Fahrzeug ausgestattet sein muss

Seit August vergangenen Jahres hat die Freiwillige Feuerwehr Jagstzell zusammen mit Bürgermeister Patrick Peukert intensiv ausgearbeitet, welche Anforderungen das Transportfahrzeug erfüllen muss.

Entsprechend dem dabei entstandenen Leistungsverzeichnis sollen insgesamt acht Feuerwehrleute in dem Fahrzeug Platz finden und es wird unter anderem mit einem Berganfahrassistent, beheizten und elektrisch verstellbaren Außenspiegeln, Rückfahrkamera sowie einer Digitalfunkanlage ausgestattet.

Einige Posten wie zum Beispiel ein Schalt- statt Automatikgetriebe, Schiebefenster auf beiden Fahrzeugseiten, eine Standheizung oder eine Außensprecheranlage mit Handmikrofon werden in dem Verzeichnis als optionale Ausstattungselemente aufgeführt. Mit diesem Leistungsverzeichnis will die Gemeinde nun ins Ausschreibungsverfahren starten. Der Rat stimmte dem Verzeichnis zu und gab grünes Licht zur Ausschreibung des Fahrzeugs.