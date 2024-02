Benefizkonzert von Joy of Gospel in Jagstzell

Am Sonntag, 10. März, um 19 Uhr singt der Chor Joy of Gospel in der Pfarrkirche Sankt Vitus in Jagstzell. „Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen Abend voller mitreißender, stimmungsvoller und berührender Lieder“, heißt es in der Einladung. Dafür arrangiert die Chorleiterin Tanja Gold-Hagel eindrucksvolle, fünfstimmige Chorsätze mit zahlreichen Solopassagen. Begleitet wird der 30-köpfige Chor durch Piano und Kontrabass. Der Chor begeistert damit seine Zuhörer bis weit über den Ostalbkreis hinaus und singt sich regelmäßig in die Herzen der Zuhörer.

Zur Beliebtheit von Joy of Gospel hat aber auch die besondere Philosophie des Chors beigetragen. Denn die Sängerinnen und Sänger von Joy of Gospel wollen nicht nur von einer besseren Welt singen, sie wollen sich auch ganz praktisch dafür einsetzen. Der Chor verzichtet deshalb bei Auftritten auf eine Gage und bittet das Publikum stattdessen um Spenden für karitative Projekte. Auf diese Weise hat Joy of Gospel mittlerweile bereits mehr als 280.000 Euro an Spenden für viele verschiedene Projekte gesammelt. Mehr zum Chor unter www.joyofgospel.de

Dieses Mal kommt der Erlös dem Verein „Hand des Menschen - Kindern eine Zukunft geben“ zugute. Der Verein setzt sich für benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Kenia und Indien ein. So konnte unter anderem bereits eine Schule für Kinder mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung gebaut, Nachmittagsschulen für arbeitende Kinder angeboten und ein Waisenhaus in Kenia unterstützt werden. Mehr zum Verein: www.handdesmenschen.de