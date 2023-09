Architekturwettbewerb ist entschieden

So soll es aussehen, das neue Rathaus in Jagstzell. Das Architekturbüro Glück & Partner aus Stuttgart hat den Wettbewerb gewonnen und in der jüngsten Sitzung die ersten Zeichnungen und Lösungsansätze für die Innenräume vorgestellt. Rechts ist die alte Schule, in der der Sitzungssaal untergebracht werden soll und hinten das geplante neue Rathaus zu sehen.

(Foto: Architekturbüro Glück & Partner )