Nach mehrmonatiger Vorbereitungszeit ist es soweit: Die Bauarbeiten für das neue Lagergebäude am Vereinsheim „Jagstaue“ sind gestartet. Mit Freude darüber, dass hier etwas Neues für das Jagstzeller Vereinsleben entsteht, richtete sich Bürgermeister Patrick Peukert mit seinen Dankesworten an alle Beteiligten beim Spatenstich am Mittwochnachmittag. „Für die Gemeinde Jagstzell ist das neue Gebäude sehr viel wert. Die Gemeinde hat ein sehr aktives und reges Vereinsleben und dabei möchte die Gemeinde ihre Vereine mit diesem Lagergebäude hier unterstützen. Damit eine Fläche vorhanden ist, wo sie ihr Inventar, ihre Ausstattung unterbringen können und alles einen geräumigen Platz findet.“, so Peukert. Es handle sich um ein Bauprojekt mit drei separaten Gebäuden: Ein Lager und ein Müllplatz für die bestehende Küche, ein neues Lagergebäude sowie eine öffentliche Toilettenanlage.

Im Jahr 2018 wurden die ersten Schritte für das Projekt eingeleitet. 2020 wurde im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung des Sportvereins durch den damaligen Bürgermeister Müller die Projektplanung den Vereinen vorgestellt und beschlossen. Laut Peukert wurde ein zukunftsfähiges und passendes Projekt erarbeitet, dass auf die Bedürfnisse der Vereine abgestimmt sei. Die Fertigstellung der Baumaßnahme sei für Mitte 2024 geplant.

Für den Standort der öffentlichen Toilettenanlage hatten sich die an der Planung Beteiligten ganz bewusst wegen seiner Nähe zum Sportplatz und zum Mehrgenerationenspielplatz entschieden.

Finanzielle Unterstützung erhielt die Gemeinde bei dem Projekt durch das Regionalentwicklungsprogramm Leader Es unterstützt Vorhaben, die zur Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raums beitragen sollen. Aufgrund der durch die Corona–Pandemie und den Ukrainekrieg bedingten Preissteigerung konnte laut Bürgermeister Peukert sogar die Bewilligung einer höheren Fördersumme erreicht werden.

Die Kosten für das neue Lagergebäude sowie die öffentliche Toilettenanlage belaufen sich aktuell auf 309.000 Euro wofür eine Leader–Förderung von knapp 120.000 Euro bewilligt wurde. Für den Anbau einer zeitgemäßen Lagerfläche mit Müllplatz für die Küche beläuft sich die Kostenberechnung auf knapp 135.000 Euro, mit einer Leader–Förderung von knapp 38.000 Euro.