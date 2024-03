Im Sommer große Jubiläumsfeier

Der Reit- und Fahrverein Röhlingen hat am Freitag, 8. März, in Erpfental im Gasthaus „Zur Mühle“ seine Mitgliederversammlung abgehalten. Der erste Vorsitzende Manuel Bühler konnte erneut auf ein sehr aktives Jahr zurückblicken. Bei den abschließenden Wahlen konnten alle Ämter wieder besetzt werden.

Zur Eröffnung der Veranstaltung begrüßte Bühler den Ehrenvorsitzenden Gebhard Bühler, das Ehrenmitglied Eugen Haas und den Ortsvorsteher Walter Schlotter. Im Rechenschaftsbericht freute sich Bühler über steigende Mitgliederzahlen. Das Vereinsleben blühte. Es gab einen Fahrertag, einen Fahrlehrgang und einen Fahrerstammtisch. Reiterhochzeiten, Ferienprogramm, eine Kirbe, ein Vereinsausritt, ein Grillfest und St. Martin ergänzten die anderen Veranstaltungen wie Dressurturnier, Springturnier oder Nikolausreiten. Die Beteiligung an den Blutritten und anderen kirchlichen Ritten wie Weingarten, Lippach oder Schwenningen, Silvesterritt, Leonhardiritt oder Kalter Markt war wie immer mit im Plan.

Die Kassenlage des Vereins nach Angaben der Kassiererin Julia Abele, zeigte sich erfreulich mit einem kleinen Plus am Jahresende. Bei den abschließenden Wahlen wurden alle Amtsinhaber einstimmig gewählt. Erster Vorsitzender bleibt Manuel Bühler, Carmen Müller-Epacher ist Schriftführerin, Reitwart ist neu Alisha Ladenburger. Martin Esdar ist Vertreter der Fahrer, Christian Bittner bleibt Webmaster, Marlene Krieger ist Vertreterin Dressur, Ann-Kathrin Halm ist Vertreterin Springen und Kevin Pollet bleibt Reitanlagenwart.

Im Ausblick auf kommende Aktionen führte Bühler die Planungen für das Jubiläum im Sommer an, wenn der Verein sein 100-jähriges Bestehen feiert und wies gleich auf die kommenden Veranstaltungen im Vereinskalender hin.

Das diesjährige Jubiläum prägte die Mitgliederversammlung. Bühler erzählte vom geplanten Festwochenende am 29. und 30. Juni mit einer Nacht der Pferde am Samstag Abend, einem Sternritt, einem Mittagstisch mit dem Musikverein Röhlingen und einem Familiennachmittag am Sonntag. Viele Pferdevorführungen prägen dieses Wochenende. Eines der Highlights wird die Beteiligung des Deutschen Kavallerieverbands sein, die mit zahlreichen Roten Ulanen kommen werden. Ortsvorsteher Walter Schlotter sprach im Hinblick auf das Jubiläumswochenende von einer Mammutaufgabe für den Verein.