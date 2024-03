Wilde Verfolgungsjagd in Hüttlingen

Am Donnerstagabend hatte es die Polizei in Hüttlingen mit einer schwierigen Lage zu tun. Die Beamtinnen und Beamten lieferten sich eine wilde Verfolgsjagd mit einem flüchtenden Autofahrer. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der 29-jährige Mann, der ohne Führerschein, aber unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war, wurde schließlich gefasst.

Flucht mit stark überhöhter Gschwindigkeit

Kurz vor dem Ortseingang Hüttlingen kamen einer Streifenwagenbesatzung des Aalener Polizeireviers am Donnerstag gegen 20.30 Uhr zwei Fahrzeuge entgegen, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung Wasseralfingen fuhren. Um die Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, wendeten die Polizeibeamten ihr Fahrzeug und gaben den Fahrzeugführern mittels Leuchtschrift und Flasher das Signal zum Anhalten.

Die Unbekannten ignorierten jedoch die Anhaltesignale und fuhren Richtung Wasseralfingen davon. Hierbei überholten sie in einem Kurvenbereich ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Einer der beiden Fahrzeuglenker hielt seinen Wagen kurz am Straßenrand in Wasseralfingen an, flüchtete dann jedoch wieder unter voller Beschleunigung Richtung Talschule, ehe er nach links auf die Kreisstraße 3311 in Richtung Hüttlingen abbog. Hierbei war das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Polizeibeamtin muss ausweichen

Durch zwei weitere Streifenwagen wurde daraufhin die Kocherstraße blockiert, so dass der Autofahrer gezwungen war, anzuhalten. Als dieser die Streifenwagen erkannte, setzte er jedoch zurück und flüchtete - wieder mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit - über einen Gehweg in Richtung Ortsmitte Hüttlingen. Eine Polizeibeamtin, die auf dem Gehweg stand, musste zur Seite ausweichen, um nicht erfasst zu werden. In der Buchener Straße verloren die Beamten das Auto kurz aus den Augen.

In der Jahnstraße gestellt

Die Besatzung eines zwischenzeitlich hinzugezogenen Polizeihubschraubers konnte den hochmotorisierten Mercedes kurze Zeit später in der Jahnstraße feststellen. Bei der Überprüfung des 29-Jährigen Fahrzeughalters, der sich letztlich auch als Fahrer entpuppte, wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240, in Verbindung zu setzen.