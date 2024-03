In Kürze beginnt die NetCom BW mit der Vorvermarktung zum geplanten Ausbau der örtlichen Glasfaserinfrastruktur. Deshalb werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens ab dem 2. April vor Ort unterwegs sein, um möglichst viele Gebäudeeigentümer von der Beauftragung eines Glasfaseranschlusses zu überzeugen. Wichtig ist: Bagger werden in Hüttlingen nur rollen, wenn mindestens 600 Haushalte eine Anbindung an das Highspeed-Netz der NetCom BW in Auftrag geben.

Zum Hintergrund: In Hüttlingen sollen in den kommenden Jahren bis zu 1.500 Haushalte mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen ausgerüstet werden. Dafür sorgen möchte die NetCom BW, die zu diesem Zweck in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung zuletzt ein großangelegtes Ausbauprojekt auf den Weg gebracht hatte. Ziel ist der Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes und die Breitbanderschließung möglichst vieler Adressen.

40 Prozent der Haushalte müssen Highspeed-Netz in Auftrag geben

Um diese Pläne Realität werden zu lassen, startet die EnBW-Tochter in Kürze im gesamten Gemeindegebiet mit der Vorvermarktung ihrer Produkte. Dabei werden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens ab dem 2. April bei Gebäudeeigentümern vorsprechen.

Besondere Bedeutung kommt dieser ersten Projektphase laut NetCom BW zu, da die tatsächliche Umsetzung des Ausbaus aus betriebswirtschaftlichen Gründen an das Erreichen einer Vorvermarktungsquote von 40 Prozent geknüpft wurde. Das heißt, Bagger werden in Hüttlingen nur rollen, wenn mindestens 600 der 1.500 Haushalte eine Anbindung an das Highspeed-Netz der NetCom BW in Auftrag geben.

In diesem Zusammenhang gilt: Die Glasfasererschließung der eigenen Immobilie ist für Anwohner und Anwohnerinnen bis zu einer Anschlusslänge von 15 Metern kostenlos. Ab dem 16. Meter fallen Kosten in Höhe von 120 Euro brutto pro weiterem Meter an). Einzige Voraussetzung ist die Bestellung eines NetCom-BW-Produkts mit einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Mindestbandbreite von 300 Mbit/s.

Vor-Ort-Beratungen sind dienstags im Rathaus

Um die Vorteile eines Glasfaserhausanschlusses noch einmal im Detail zu erläutern und um über den geplanten Ablauf des Ausbauvorhabens aufzuklären, lädt die NetCom BW Interessenten zu regelmäßigen Vor-Ort-Beratungen ein. Diese finden zwischen dem 9. und dem 30. April jeden Dienstag zwischen 14 und 18 Uhr im Großen Sitzungssaal im Rathaus Hüttlingen (Schulstraße 10) statt.

Alle Informationen zu Produkten und Angeboten der NetCom BW finden Interessenten auf der Unternehmenswebseite unter https://www.netcom-bw.de sowie unter https://www.netcom-bw.de/huettlingen

Weitere Fragen können jederzeit unter https://www.netcom-bw.de/kontaktformular an die Mitarbeiter der NetCom BW gerichtet werden. Feedback zu den vertrieblichen Maßnahmen sowie Bestellungen können unter [email protected] eingereicht werden.

Über die NetCom BW GmbH

Die NetCom BW GmbH mit Sitz in Ellwangen wurde 2014 gegründet und ist eine Konzerngesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Mit ihren Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Datenkommunikation, Standortvernetzung, Telefonie und Services ist die NetCom BW eine Größe im heimischen Telekommunikations- und IT-Markt. Zu den Kunden der NetCom BW zählen Privathaushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie kommunale Einrichtungen. Mit dem unternehmenseigenen Daten- und Sprachnetz per Lichtwellenleiter von rund 21.700 Kilometern verfügt die NetCom BW über eines der größten und modernsten Glasfasernetze in Baden-Württemberg.