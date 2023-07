Sonderpreis Integration geht an Vira Hlushchenko

„Einen Sonderpreis für besonderes Engagement im Bereich Integration gab es bisher noch nicht“, erklärt Rektor Ralf Meiser. In der Alemannenschule Hüttlingen wurde dieser Preis nun zum ersten Mal verliehen. Preisträgerin ist die Ukrainerin Vira Hlushchenko. Den Realschulabschluss meisterte sie mit einem Notendurchschnitt von 1,6, obwohl sie erst im Juli 2022 nach Deutschland gekommen war.

Das größte Wunder sei für sie, dass sie und ihre Familie noch am Leben sind. Das Zweitgrößte, dass sie die Prüfungen in Deutschland so gut bestanden habe. 2022 kam sie mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer Schwester Anna nach Deutschland. Sie flohen vor dem Krieg aus Irpin, einem Vorort von Kiew. Die Omas, beide 71 Jahre alt, sind mit zwei Tanten im Kiew–er Vorort Bucha geblieben. Dort sei es momentan ruhig, erklärt Vira.

In der Hüttlinger Schulklasse sei sie sofort mit offenen Armen aufgenommen worden. „Wenn du Hilfe brauchst, sag es“, hieß es. All das habe sie gestärkt. In der Ukraine habe sie in der Grundschule zwei Jahre Deutsch gelernt, aber vieles vergessen. Hier angekommen, hätten ihre Eltern sofort Bücher gekauft, damit sie lernen kann. Und das habe sie getan, jeden Tag, autodidaktisch. Vor den Prüfungen im März habe es einen Moment gegeben, in dem sie traurig gewesen sei. Aus Angst, zu versagen. Die Englischlehrerin habe dann ihren Arm um Viras Schulter gelegt und gesagt: „Wir denken an dich.“

Mit Mut und Kraft scheinen die Hlushchenkos gesegnet zu sein. „Wir denken positiv“, erklärt Nataliia Hlushchenko, Viras Mutter. „Als wir aus Irpin geflohen sind, war es wie ein kleiner Tod“, sagt sie. Zuerst floh die Familie Anfang März in den Westen, mussten sich aber bald nach einer anderen Bleibe umschauen. „Mein Vater hat dann auf der Website ,UnterkunftUkraine’ inseriert“, erzählt Vira. Ein Hüttlinger habe geantwortet — nach fünf Minuten.

Der Gastgeber aus Hüttlingen teilt mit ihnen sein Haus. Er richtet Zimmer für sie ein, Küche und Bad werde gemeinsam benutzt. Man kocht gemeinsam und redet viel. Bis Januar bleiben die Hlushchenkos, dann geschieht das Unerwartete: Drei Häuser weiter wird eine Wohnung frei, Vertreter der Hüttlinger Kirchengemeinde machen sich für die Hlushchenkos stark. Die Familie darf einziehen.

Die Wohnung in Irpin sei abgebrannt. Dass ihnen die Flucht gelang, ist für Viras Familie ein Wunder. Vertreter der ukrainischen Kirchengemeinde hätten angerufen und zur Flucht aufgefordert. 15 Minuten blieben, um das Wichtigste in zwei Rucksäcke zu stopfen. „Das ist vielleicht ihre letzte Chance“, hieß es am Telefon. „Ich habe nur einen Rucksack mit Dokumenten gepackt“, erinnert sich Viras Mutter. Nach zehn Tagen andauernder Bombardierung habe ihr Kopf nicht mehr richtig funktioniert — Stress und Angst. Auch habe man gedacht, man komme nach drei Tagen wieder zurück. Vira hingegen hatte bereits am Vorabend in weiser Voraussicht einige Fotos vom Computer auf ihr Handy geladen. Dabei auch ein Video von ihrer Einschulung, da war sie sechs Jahre alt. In der Ukraine besuche man die Schule elf Jahre. Den Kontakt zu ihren ukrainischen Schulkameraden pflege sie, ein paar seien in Deutschland untergekommen.

In Deutschland lässt sich Vira auf Anraten von Ralf Meiser, ein Jahr zurückstufen in die zehnte Klasse. Neben dem Schulunterricht lernt sie im virtuellen Raum ihrer ukrainischen Schule weiter und macht auch dort ihren Abschluss. „Das war sehr anstrengend“, sagt sie rückblickend. Ihr Fokus habe allerdings auf der deutschen Schule gelegen. „Ich habe mir gedacht, wir haben in der Ukraine keine Wohnung mehr und ich sehe dort keine Perspektive, also ist der Abschluss hier wichtiger“, sagt sie. Die Fächer Alltag–Ernährung und Soziales (AES) und Deutsch haben ihr am besten gefallen.

Eine Zusage der Justus–von–Liebig–Schule Aalen hat sie bereits bekommen, ab September besuche sie das Sozialpsychologische Gymnasium. Als Vira auf der Bühne während der Abschlussfeier der Alemannenschule ihr Zeugnis überreicht wird, gibt es stürmischen Applaus und Jubelschreie der Mitschüler. Bei der Mutter löst sich die Anspannung der vergangenen Monate: „Danke, dass wir so gut aufgenommen wurden.“