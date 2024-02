An diesem Freitag kommt es in der Hüttlinger Limeshalle zum Topspiel der Handball-Landesliga. Der Spitzenreiter SG Hofen/Hüttlingen trifft auf den Tabellendritten SG Lauterstein 2. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Das nächste Derby steht an

Nur sechs Tage nach dem hart erarbeiteten 31:29-Erfolg beim TV Treffelhausen, steht für die SG2H-Herren das nächste „Derby“ an. Die SG Lauterstein 2 hat in neun Spielen bislang 13:5 Punkte gesammelt. Es gab sechs Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Eine davon musste die SGL 2 gegen die SG Hofen/Hüttlingen hinnehmen.

Marius Haas fällt aus

Im Hinspiel gewann das Team von Matthias Haas und Dominik Feil mit 34:31. Für das nun anstehende Rückspiel muss der Spitzenreiter einen personellen Rückschlag hinnehmen: „Rückraumspieler Marius Haas hat sich am Montag im Training verletzt und fällt definitiv aus“, so Trainer Matthias Haas. Neben Rückraumspieler Yannik Haas und Torhüter Jannis Brucker, ist das nun der dritte Spieler, der gegen Lauterstein 2 verletzungsbedingt ausfällt. „Ansonsten sind aber alle fit und heiß auf das Spiel“, so Matthias Haas. Für die SG Lauterstein 2 wird es das erste Liga-Spiel in diesem Jahr sein. Vor Weihnachten konnten dabei zwei Siege gefeiert werden.

Zwei Siege vor Weihnachten für Lauterstein 2

Gegen den TV Gerhausen gab es ein spektakuläres 40:26 und gegen die SG Herbrechtingen-Bolheim ein 34:29. Allgemein ist die Offensive der SG Lauterstein 2 in dieser Saison stark aufgelegt. Lediglich einmal konnte die 30-Tore-Marke nicht geknackt werden. Im Schnitt werden pro Spiel 33 Tore erzielt, einzig die SG Hofen/Hüttlingen (36) und der HC Hohenems (35,5) sind noch etwas torhungriger. Somit ist ein Spektakel am Freitagabend in der Limeshalle praktisch vorprogrammiert. Top-Torschütze ist Christian Stuber mit 46 Toren, dicht gefolgt von Patrick Kümmel mit 45 Treffern.

Patrick Kümmel hielt die SG2H-Abwehr bereits im Hinspiel auf Trab, als er insgesamt achtmal einnetzte. „Es ist ein starker Gegner, gegen den wir uns bereits im Hinspiel schwergetan haben. Das wird eine schwierige Aufgabe am Freitag“, so Matthias Haas abschließend.