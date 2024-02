Die Zahl 13 hat den Handballern der SG Hofen/Hüttlingen kein Glück gebracht. Nach saisonübergreifend zwölf Heimspielen ohne Niederlage, musste das Team von Matthias Haas und Dominik Feil der SG Lauterstein 2 in der heimischen Hüttlinger Limeshalle die Punkte überlassen. Im Spektakel-Topspiel der Landesliga verlor der Spitzenreiter gegen den Dritten mit 39:41.

Deutliche Führung für Lauterstein

Die Partie in der randvollen Limeshalle war umgehend auf Betriebstemperatur. Bereits nach gut zwei Minuten bekamen die über 600 Fans fünf Tore zu sehen. Die SG Lauterstein 2 führte mit 3:2. Ein Doppelpack von Patrick Kümmel sorgte in Minute fünf für die erstmalige Drei-Tore-Führung für die Gäste. Felix Jörg über Außen, verkürzte zwar auf 3:5, doch danach waren es wieder die Gäste, die die Initiative ergriffen. So führte Lauterstein 2 nach gut neun Minuten mit 9:5. Bereits früh war also klar, dass das eine ganz knifflige Aufgabe wird. Doch drei SG2H-Tore binnen 39 Sekunden, brachten die Limeshalle zum Ausrasten. Dorian Trögele und zweimal Felix Jörg waren die Torschützen. Im Laufe der ersten Halbzeit gab es immer wieder hitzige und hart geführte Zweikämpfe, mit entsprechenden Diskussionen. Nach einem Treffer von Niklas Nagel führte Lauterstein 2 nach gut 16 Minuten mit 14:12. Bis zur 22. Minute pendelte der Lautersteiner Vorsprung zwischen einem und zwei Treffern. Yannik Seeh konnte in der 24. Minute zum 18:18 ausgleichen.

Dorian Trögele sorgt für die erste SG2H-Führung

Rund zwei Minuten später brachte Dorian Trögele die SG Hofen/Hüttlingen erstmals an diesem Abend in Führung. Doch die Antwort folgte nur Sekunden später. Nach Toren von Maximilian Funk Yannik Seeh, führten die SG2H-Herren erstmals mit zwei Toren (21:19). 52 Sekunden vor dem Ertönen der Halbzeitsirene war es Jonas Fürst, der für eine Drei-Tore-Führung sorgte. Doch das letzte Wort hatte Patrick Kümmel. Sekunden vor der Pause verkürzte er auf 21:23. Es war das Ende einer wilden, hitzigen und intensiv geführten ersten Halbzeit im Landesliga-Topspiel.

Lukas Fürst erhöhte kurz nach Wiederbeginn auf 24:21 für die SG Hofen/Hüttlingen. Lauterstein 2 schüttelte sich aber nur kurz und verkürzte den Rückstand Tor um Tor. Nach 36 Minuten herrschte dann wieder Gleichstand (26:26). Im Laufe der zweiten Halbzeit blieb die Partie ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen. Nach 44 Minuten stand es fast schon folgerichtig 30:30. Die Spannung erreichte langsam ihren Höhepunkt. In nur rund eineinhalb Minuten netzten die SG2H-Herren in Person von Lukas Fürst, Felix Jörg und Achim Eiberger dreimal ein. Hofen/Hüttlingen führte 33:30. Doch diese Führung brachte keine Sicherheit ins Spiel, im Gegenteil. Nun zauberte die SG Lauterstein einen 3:0-Lauf auf das Parkett. Rund zehn Minuten vor dem Ende lautete der Spielstand 33:33. Matthias Haas und Dominik Feil reagierten daraufhin und nahmen eine Auszeit. Diese hatte ihre Wirkung auch nicht verfehlt. Marius Haas, der nach seiner Trainingsverletzung doch rechtzeitig fit wurde, traf zum 34:33. Nach dem erneuten Ausgleichstreffer waren es Lukas Fürst und Maximilian Funk, die sieben Minuten vor dem Ende dafür sorgten, dass Hofen/Hüttlingen mit zwei Toren vorne lag (36:34).

Rote Karte für Jonas Fürst

Die absolute Schlussphase war nun angebrochen. Genau fünf Minuten vor dem Ende bekam Jonas Fürst nach einem harten Foul die Rote Karte. Den darauffolgenden Siebenmeter verwandelte Niklas Nagel. Nur 50 Sekunden später war es erneut Niklas Nagel, der per Siebenmeter traf (36:36). Die SG Lauterstein schwächte sich in dieser Phase vermeintlich selbst mit einer Zwei-Minuten-Strafe. Über eine Minute spielte die SG Hofen/Hüttlingen nun in Überzahl, einen Nutzen daraus ziehen konnte man allerdings nicht.

Drei Gegentore in Unterzahl

In Unterzahl kassierten die SG Hofen/Hüttlingen drei Tore - und so wurde aus einer kanppen Führung ein Zwei-Tore-Rückstand. In seinem ersten Saisonspiel sorgte Kevin Scheurmann wieder für Hoffnung. Nun waren noch rund 90 Sekunden zu spielen. Als Lauterstein 2 zwei Tore in Serie erzielte, war die Partie entschieden. Dominik Anlauf traf 17 Sekunden vor dem Ende zum 39:41-Endstand. Die SG Hofen/Hüttlingen hatte dabei nicht nur das Spiel, sondern auch Kapitän Felix May verloren. In der zweiten Halbzeit verletzte er sich so schwer, dass er das Feld nicht mehr alleine verlassen konnte. Bei allen hart geführten Duellen und Nickeligkeiten, die sich durch das ganze Spiel zogen, blieb eine Szene aber besonders in Erinnerung: Lautersteins Spieler Johannes Edelmann trug Kapitän Felix May vom Feld. Das wurde von den Fans mit großem Beifall quittiert. So bewertet Trainer Dominik Feil den Auftritt seiner Mannschaft: „Die ersten 20 Minuten haben wir in der Abwehr verschlafen. Von uns gab es keine Gegenwehr. Vorne haben wir aber dagegengehalten. Zur Pause führten wir dann mit zwei Toren. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten wir dann gleich nachlegen.“ Wie Dominik Feil anfügt, habe man manchmal dumme Fehler gemacht, die dafür sorgten, dass Lauterstein 2 wieder rankam. „Sie waren auch ein Stück weit cleverer als wir in Hälfte zwei. Deshalb haben sie dieses Spiel gewonnen.“ Nun steht erst mal eine Pause an. Am 24. Februar geht es für die SG Hofen/Hüttlingen zum SC Vöhringen.

SG2H: Sauer, Bürgermeister - Lukas Fürst (8), Jörg (6), Eiberger (6), Haas (4), Anlauf (4), Scheurmann (3), Trögele (2), Seeh (2), Funk (2), May (1), Jonas Fürst (1), Hügler.