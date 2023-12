Okay, das Ergebnis in Hüttlingen ist deutlich ausgefallen. Monika Rettenmeier wird am 1. März 2024 mit reichlich Rückenwind in ihr neues Amt starten können. 88 Prozent sind mehr als ein Ausrufezeichen, mehr als ein gutes Gefühl. Zu verdanken hat sie dieses Ergebnis aber auch ihrem Kontrahenten, der überhaupt dafür gesorgt hatte, dass es zu diesem Duell kommen, eine demokratische Entscheidung herbeigeführt werden konnte. Und alleine die Tatsache, dass es zu einem Duell gekommen ist, sorgte für entsprechende Spannung - und Stimmung in Hüttlingen.

Armin Abele ist vielleicht zu spät eingestiegen

Am Ende dann musste der unterlegene Armin Abele konstatieren, dass er vielleicht einfach zu spät in den Wahlkampf eingestiegen war. Drei Wochen, dazu die kommunalpolitische Erfahrung Rettenmeiers - diese Hürden waren am Ende doch zu hoch. Abele hätte nach diesem Wahl-Fiasko (11.3 Prozent) nach schnellen Handshakes durch eine Hintertür im Forum flüchten können, machte er aber nicht. Er stellte sich der Menge und fand die richtigen Worte. Damit hat er Größe bewiesen - und vor allem fast schon staatsmännisch sein Gesicht gewahrt. Das wurde vom Publikum im Forum übrigens mit Applaus und von Rainaus Bürgermeister Christoph Konle mit warmen Worten gewürdigt.

Ordentliche Wahlbeteiligung in Hüttlingen

Mit über 2600 Stimmen hat Rettenmeier die Gewissheit, dass deutlich mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten sie als Bürgermeisterin haben wollten. 2969 haben tatsächlich gewählt, was knapp 60 Prozent Wahlbeteiligung entspricht, kein schlechter Wert. Seit 2002 war Ensle Rathauschef. Auf ihn folgt nun eine Frau Mitte 40, die gefühlt ein Gegenentwurf von ihm ist, nicht nur optisch. Sie bringt reichlich Erfahrung auf kommunaler Ebene mit und hat mit ihrer Noch-Chefin Andrea Schnele eine gute Ansprechpartnerin, von der sie sich vor allem zu Beginn sicher ein paar wichtige Tipps holen kann.