Ostalb–Auswahl trifft auf den VfR Aalen

Die Fußballer des TSV Hüttlingen können sich freuen. An diesem Dienstag steht um 18.30 Uhr die offizielle Einweihung der neue Zuschauertribüne statt. Mit einem Einweihungsspiel TSV Hüttlingen Ostalb–Auswahl gegen das Regionalliga–Team des VfR Aalen soll um 19 Uhr dieser freudige Anlass gebührend gefeiert werden.

Spielen werden in der Ostalb–Auswahl Spieler aus folgenden Mannschaften: Sportfreunde Dormerkingen (Verbandsliga), TSV Essingen (Oberliga), TSG Hofherrnweiler–Unterrombach (Verbandsliga), SV Neresheim (Landesliga) und des TSV Hüttlingen (Kreisliga A). Den Anstoß nehmen Vorstand und Abteilungsleitung des TSV aus Hüttlingen vor. Mit diesem Tag endet eine lange Bau– und Planungszeit. Die Idee für das Bauvorhaben entstand bereits im Jahr 2015, als der Ausschuss der Abteilung auf einer Klausurtagung übereinkam, dass man mit einer Zuschauertribüne auf dem windigen Sportgelände den Zuschauern mehr Komfort bieten möchte. Das „Projekt Tribünenbau“ war geboren. Nach der Vorstellung des Projektes bei der Vorstandschaft wurden diverse Tribünen im Umkreis besichtigt. 2016 wurden dann erste Planungen und eine Finanzierungsstrategie entwickelt. Im Fokus stand dabei von Beginn an, die Abteilung finanziell nicht zu überfordern. Bis Anfang 2019 ruhte das Projekt infolge einer Vereinbarung zwischen der TSV–Vorstandschaft und der Fußballabteilung, da mit dem Bau des Sportvereinszentrum Aktivum zunächst ein weiteres Großprojekt vom TSV erfolgreich zum Abschluss gebracht werden sollte.

Im Frühjahr 2019 stimmte dann die Gemeinde Hüttlingen, die zugleich Eigentümer des Sportgeländes ist und dem Bauvorhaben von Beginn an positiv gegenüberstand, dem Antrag zum Bau einer Tribüne zu. Somit konnte mit der finalen Planung begonnen werden. Hierfür wurde ein Projektteam unter Vorsitz des damaligen Abteilungsleiters Helmut Winter gegründet. Im Januar 2022 war es dann endlich so weit. Dank großem ehrenamtlichem Engagement des Projektteams konnte die Planungsphase abgeschlossen werden und das offizielle Baugesuch bei der Gemeinde eingereicht werden. Bei der Mitgliederversammlung Ende März 2022 stimmten alle anwesenden Mitglieder einstimmig für die Umsetzung des Tribünenbaus. „Wir sind sehr stolz, dass unserer Vision im Sommer endlich Wirklichkeit werden kann“, so der aktuelle Fußball–Abteilungsleiter Patrick Bieg. Der erste Vorstand des TSV Hüttlingen, Eduard Rup, ergänzt: „Die Tribüne wird eine weitere Bereicherung für die tolle Hüttlinger Sportanlage darstellen und sich perfekt darin einfügen.“ Ein Team um Michael Vaas, dem Verantwortlichen für Sponsoring in der Abteilung, kümmerte sich erfolgreich um die Vermarktung. Neben den Sponsoring– und Spendeneinnahmen stellen der Zuschuss der Gemeinde Hüttlingen, sowie der Einsatz von vorhandenem Eigenkapital der Fußballabteilung die weiteren Säulen der Finanzierung des 200.000 Euro teuren Projekts dar. Eine Kreditaufnahme war erforderlich. Die Namensrechte an der Tribüne sicherte sich die Hüttlinger Speditionsfirma Mühlberger.