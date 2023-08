Nicht diskutieren, sondern entscheiden

Ihre Karriere hat sie in Neuler begonnen. Da allerdings noch ohne Pfeife und als Fußballerin auf dem Rasen. Es folgt der Wechsel nach Hüttlingen zum TSV und ein Neulingskurs im Jahr 2018 in Schwäbisch Gmünd. Danach ist Lea Fuchs klar, dass sie fortan als Schiedsrichterin auf dem Feld agieren möchte. Das große Ziel mit mittlerweile 27 Jahren und einiger Erfahrung im Schiedsrichterwesen: „Der Aufstieg in die Landesliga.“

Viele Aufgaben auch abseits des Feldes

Sie scheut die Verantwortung nicht. Neben ihrer Funktion als Schiedsrichterin der Schiedsrichtergruppe (SRG) Aalen hat sie längst weitere Aufgaben übernommen. Seit 2021 sitzt sie im Ausschuss der SRG Aalen, kümmert sich dort als Schriftführerin zudem um die Öffentlichkeitsarbeit. „Bereut habe ich es nie“, sagt Fuchs über ihre Entscheidung, mit der Pfeife für Ruhe und Ordnung auf dem Spielfeld zu sorgen. „Es gibt natürlich schwierige Spiele. Da will man am liebsten die Pfeife ins Eck werfen und aufhören.“ Doch diese Spiele kennen Trainer und Fußballer auch. „Es zieht sich durch alle Gruppen.“ Im Rückblick hat Fuchs daher gar kein Spiel in der Erinnerung, das in irgendeiner Form schwierig war. „Man hat die Erfolge im Blick und versucht aus den Negativerlebnissen zu lernen.“

Es gibt keine einfachen Spiele

So ein besonderer Erfolg war eben das Bezirkspokalfinale der Frauen in Dorfmerkingen vor einem Jahr oder das B–Juniorinnenfinale im Verbandspokal in Alberweiler in der vergangenen Saison. „Alberweiler gegen den VfB Stuttgart, das war ein echtes Highlight.“ Einfache Spiele, die gibt es als Schiedsrichter auf dem Blatt erst einmal nicht, beziehungsweise sind sie eben nicht planbar. „Man kann selbst in Testspielen blöde Situationen haben, in denen sich die Lage hochschaukelt.“ Daher gilt eben immer eine Maxime: „Man muss als Schiedsrichter immer unvoreingenommen hinfahren.“ Klar sei aber auch, irgendwann kenne man die Mannschaften schon. „In Schubladen sollte allerdings kein Verein gesteckt werden.“ Sie selbst fahre immer möglichst unvoreingenommen an einen Spielort.

Kommunikation ist ein wichtiger Baustein

Kommunikation ist ein wichtiger Baustein und daher spricht Fuchs eben schon vor dem Spiel mit den Mannschaften. „Wir sind im Spiel nicht dabei, um unsere Entscheidungen zu diskutieren, sondern um zu entscheiden.“ Dazu sei nach dem Spiel genug Raum und Möglichkeit im Vereinsheim. Fuchs pfeift sowohl im Frauen– als auch im Männerfußball. Auf eine Frage allerdings hat sie keine klare Antwort: Welche Spieler sind einfacher zu leiten? „Das kann man einfach pauschal nicht beantworten.“ Akzeptanzprobleme kennt sie keine. Das Gegenteil sei sogar der Fall, wie sie verrät: „Es freut uns, dass mal wieder eine Frau da ist. Das hatten wir noch nicht so oft“, so wurde Fuchs beispielsweise schon vor einem Spiel begrüßt. Auch ihr direktes Umfeld unterstützt ihren Weg als Schiedsrichterin voll und ganz. „Wow und Respekt“, das sind die häufigsten Worte, die sie hört, wenn sie von ihrer Laufbahn als Schiedsrichterin erzählt.

Schiedsrichterzahlen sind rückläufig

Es ist ein Hobby, ein zeitintensives noch dazu. Populär ist es zudem nicht. Auch in Aalen sind wie in ganz Deutschland die Schiedsrichterzahlen rückläufig. „Wir versuchen dagegenzusteuern mit Neulingskursen, aber es ist eben schwierig. Da gibt es eben kein Geheimrezept.“ Aktuell pfeift Fuchs bei den Herren bis zur Bezirksliga. Dort allerdings steht sie unter Beobachtung. Das heißt, es geht für sie um einen möglichen Aufstieg in die Landesliga. Bei den Frauen hat sie bereits den Sprung in die Regionalliga geschafft und wird als Assistentin bis in die B–Juniorinnen–Bundesliga eingesetzt. Da kommen Fahrzeiten zusammen. In der Regionalliga ist der nächste Verein für Fuchs Hegnach. „Die anderen Vereine sind dann doch weiter weg.“

60 Spiele in der vergangenen Saison

Die Einteilung der Spiele erfolgt für die Regionalliga der Frauen vom Süddeutschen Verband. Bei den B–Juniorinnen erfolgt die Einteilung direkt vom DFB. Hier assistiert Fuchs einer Schiedsrichterin aus Reutlingen. Da geht es dann bis beispielsweise Freiburg oder Karlsruhe. „Bis jetzt hatte ich in der B–Juniorinnen–Bundesliga nur ein Übernachtungsspiel. Das war in der vergangenen Saison in Freiburg.“ Da war Anpfiff um 11 Uhr. „Wir müssen 1,5 Stunden vorher am Spielort sein und somit hätte ich um 5 Uhr morgens losfahren müssen. Daher hat der DFB ein Übernachtungsspiel daraus gemacht.“ Viel Zeit bleibt neben dem Fußball also nicht mehr. „Das Wochenende ist gut gefüllt.“ Dennoch bleiben Freiräume. Schließlich ist es am Ende des Tages nicht ihr Beruf, sondern ein Hobby. „Wir können uns Freitermine setzten“, erklärt Fuchs daher, die natürlich gerne mal Zeit mit der Familie am Wochenende verbringen möchte. „In der vergangenen Saison hatte ich um die 60 Spiele, die ich geleitet habe. Da kommt schon etwas zusammen.“

Schiedsrichter–Vorbilder gibt es nicht

Privat hat Fuchs seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit im Übrigen einen anderen Blick auf beispielsweise Spiele in der Fußball–Bundesliga. „Man sieht das Spiel einfach neutraler.“ Vorbilder aus der Schiedsrichtergilde hat sie aber dennoch nicht. Den Videobeweis indessen sieht sie als große Hilfe, den Fußball gerechter zu machen. „Man spricht halt nur sehr selten über die Entscheidungen, die positiv waren, sondern blickt nur auf die negativen Dinge.“ Als Schiedsrichter irgendwie fast schon normal.