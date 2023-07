Die Generalprobe für den VfR Aalen ist geglückt. Vier Tage vor dem Pflichtspielauftakt hat die Mannschaft von Trainer Tobias Cramer in Hüttlingen gegen eine Ostalb–Auswahl mit 7:2 gewonnen. Die Partie fand im Rahmen der Einweihungsfeier der neuen Tribüne des TSV Hüttlingen statt.

Die Kosten für die neue Tribüne belaufen sich auf rund 200.000 Euro

Ausgelassen war die Stimmung schon weit vor Anpfiff. Etwa eine halbe Stunde vor Spielbeginn wurde die Tribüne eingeweiht. Dabei gab es Grußworte von Eduard Rup (Vorsitzender TSV Hüttlingen), Günter Ensle (Bürgermeister), Patrick Bieg (Abteilungsleiter), Michael Vaas (Leitung Veranstaltungen), Norbert Schneider (Leitung infrastrukturelles Gebäudemanagement und Projektleiter der Tribüne) und Helmut Winter (Schriftführer und Projektleiter der Tribüne). Wie Helmut Winter berichtete, bietet die Tribüne Platz für knapp 200 Zuschauer. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf rund 200.000 Euro. Dabei gab es einen Zuschuss von der Gemeinde in Höhe von 20.000 Euro.

VfR geht früh in Führung — doch Marc Gallego gleicht aus

Die Zuschauer kamen beim Testspiel zwischen dem VfR Aalen und der Ostalb–Auswahl, bestehend aus Spielern vom TSV Essingen, Sportfreunde Dorfmerkingen, TSG Hofherrnweiler–Unterrombach, SV Neresheim und dem TSV Hüttlingen, voll auf ihre Kosten. Insgesamt konnte man neun Tore bestaunen. Einzig das Wetter meinte es nicht gut. Zur Halbzeitpause öffnete der Himmel seine Schleusen und es fiel ergiebiger Regen. Glücklicherweise konnte die Partie fortgesetzt werden. Doch der Reihe nach. Bereits in der dritten Minute gingen die Aalener mit 1:0 in Führung. As Ibrahima Diakité war der Torschütze. In den darauffolgenden Minuten dominierte der VfR nach Belieben, die Ostalb–Auswahl kam nicht richtig ins Spiel. Marc Gallego wurde knapp 20 Meter vor dem Tor gefoult. Er selbst übernahm die Verantwortung und traf zum 1:1. „Über mein Tor habe ich mich natürlich sehr gefreut und es war schön, dass wir den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt etwas offener gestalten konnten“, freute sich Marc Gallego. In der 24. Minute ging der VfR Aalen dann erneut in Führung. Der Abschluss von Alessandro Abruscia wurde noch geblockt, doch Paolo Maiella traf zum 2:1. Nur wenige Minuten später wäre aber fast wieder der Ausgleich gefallen. Nach starker Vorlage von Johannes Hahn, schoss Luca Sigloch haarscharf links am Tor vorbei (27. Minute). Noch vor der Pause sollte der VfR Aalen für klare Verhältnisse sorgen. Benjamin Kindsvater und Yannick Thermann erzielten die Tore drei und vier (35. und 41.).

Ergiebiger Regen in der Halbzeitpause

Beim Stande von 4:1 ging es in die Halbzeitpause. In dieser schüttete es dann wie aus Eimern. 13 Minuten nach Wiederanpfiff traf Paolo Mailella zum 5:1. Die Ostalb–Auswahl spielte aber weiter gut nach vorne und hätte fast auf 2:5 verkürzt. Fabio Mango zog ab und auf der Linie konnte geklärt werden. Wenige Augenblicke später köpfte Max Melzer den Ball in aussichtsreicher Position über das Tor. Paolo Maiella hatte Spaß an diesem Spiel gefunden, denn in der 66. Minute konnte er sich über seinen dritten Treffer freuen. Mario Szabo erhöhte in der 70. Minute auf 7:1.

Vier Tore in Hälfte zwei

Den Schlusspunkt setzte aber die Ostalb–Auswahl. Marco Kappel verkürzte auf 2:7. Jürgen Roder, der die Ostalb–Auswahl trainierte, war mit dem Spiel sehr zufrieden: „Für meine Jungs vom TSV Hüttlingen war es ein absolutes Highlight. Die Spieler, die wir dazubekommen haben, hatten sich umgehend super integriert. In der Kabine herrschte eine richtig gute Stimmung. Sie haben das in die Hand genommen und davon haben meine Jungs profitiert. Hut ab.“ Auch Paolo Mailella vom VfR Aalen war vom Testspiel begeistert: „Solch ein Promo–Spiel für die Tribüne war klasse. Für die Fans war es schön, uns zu sehen. In Hüttlingen war alles sehr gut vorbereitet und organisiert. Wir haben dann natürlich das Spiel gemacht und uns auf uns konzentriert — auch hinsichtlich auf das erste Pflichtspiel am Wochenende. Ich bin ganz guter Dinge, dass wir dann einen guten Eindruck hinterlassen werden. Die Vorbereitung neigt sich langsam dem Ende entgegen und ich finde, wir können mit dieser zufrieden sein.“ In der zweiten Runde des WFV–Pokals trifft der VfR entweder auf den SV Jungingen oder auf den Donzdorfer JC.

Kader VfR: Brauns, Wick, Döringer, Schaupp, Odabas, Thermann, Meien, Maiella, Abruscia, Wächter, Kindsvater, Diakité, Rahn, Kabashi, Jürgensen, Preu, Rapp, Szabo, Kundruweit