Hüttlingen

Musical des KGW: Es rumort im Uhrenland

Hüttlingen / Lesedauer: 2 min

Schon zur Tradition geworden sind die bunten und aufwendig gestalteten Musicals immer am Ende des Schuljahrs, wenn mehr als 100 Schülerinnen und Schüler des Kopernikus-Gymnasiums ihr Bestes geben. (Foto: KGW )

Am 20. und 21. Juli geht es rund in der Limeshalle in Hüttlingen, wenn alle Bewohner im Uhrenland beim Musical des Kopernikus–Gymnasiums Wasseralfingen (KGW) zu ticken beginnen.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 14:35 Von: Aalener Nachrichten