Monika Rettenmeier will Bürgermeisterin in Hüttlingen werden

Am ersten Tag der Bewerbungsfrist hat Monika Rettenmeier ihre Bewerbung für die Stelle der Bürgermeisterin in Hüttlingen eingeworfen. Die 45-Jährige tritt als unabhängige und parteilose Kandidatin an. Sie ist derzeit Hauptamtsleiterin der Stadt Lauchheim, hat eine 14-jährige Tochter und wohnt in Jagstzell.

Dass sie durch ihre über 25-jährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung und Kommunalpolitik sowohl das fachliche als auch das persönliche Rüstzeug für die Stelle der Bürgermeisterin in Hüttlingen mitbringt, davon ist Monika Rettenmeier überzeugt. In den kommenden Wochen und Monaten wird sie häufig in Hüttlingen anzutreffen sein. Als Bürgermeisterkandidatin ist es ihr eine Herzensangelegenheit, möglichst viele Menschen in Hüttlingen persönlich kennenzulernen, ihre Meinung zu erfahren und herauszufinden, welche Themen den Hüttlingern wichtig sind.

Es gibt Themen, die fast jede Kommune betreffen, wie die Betreuung der Kinder in den Kindergärten und Schulen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur oder Ausstattung der Feuerwehr, und dann gibt es die speziellen Themen, die Hüttlingen betreffen. Allen voran der Hochwasserschutz beim Schlierbach in Niederalfingen und beim Ortsbach in Hüttlingen sowie die Entwicklung des ehemaligen Gasthauses Lamm in der Ortsmitte. Auch die Tatsache, dass es keine Gaststätte mehr direkt in Hüttlingen gibt, findet Rettenmeier schade, weil dadurch die Orte der Begegnungen und des Austausches wegbrechen. Hier sollten zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Gemeinderat Lösungen gefunden werden. Damit zusammenhängend könnte sie sich eine Zukunftswerkstatt „Hüttlingen 2035“ vorstellen.

Hüttlingen liege ihr, seit sie hier als stellvertretende Hauptamtsleiterin gearbeitet hat, sehr am Herzen. Sie kennt die Struktur und die Verwaltung. Auch nach ihrem Weggang im Jahr 2019 hat sie Hüttlingen nicht aus den Augen gelassen und immer sehr aufmerksam verfolgt, wie sich Hüttlingen weiterentwickelt, was es Neues gibt und welche Herausforderungen zu bewältigen sind.

Monika Rettenmeier hat nach der Fachhochschulreife ihre Ausbildung als Beamtin im mittleren nichttechnischen Dienst bei der Stadt Ellwangen absolviert, wo sie im Anschluss als Hauptsachbearbeiterin das Sachgebiet Wahlen und Statistik im Hauptamt leitete. Im Jahr 2008 wechselte sie zur Stadt Ravensburg und war dort unter anderem bei der Ortsverwaltung Taldorf als hauptamtliche stellvertretende Ortsvorsteherin tätig. Während dieser Zeit hat sie den Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Verwaltungsdienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg absolviert. Im Jahr 2015 trat sie die Stelle der stellvertretenden Hauptamtsleiterin bei der Gemeinde Hüttlingen an. Seit dem Jahr 2019 ist Monika Rettenmeier Hauptamtsleiterin der Stadt Lauchheim.