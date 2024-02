Mit fast keinem Schlaf zum Erfolg: Damen der SG Hofen/Hüttlingen 2 gewinnen Spitzenspiel

Die Damen der SG Hofen/Hüttlingen 2 machen einen Schritt Richtung Aufstieg. In der Hüttlinger Limeshalle setzte man sich im Bezirksklassen-Spitzenspiel gegen die Aalener Sportallianz mit 26:19 durch. Bezirksliga-Spitzenreiter HSG Oberkochen/Königsbronn gab sich keine Blöße und gewann gegen den TV Altenstadt klar mit 42:27. Die Partien in der Übersicht:

Frauen, Landesliga: HSG Oberkochen/Königsbronn - HSG Langenau/Elchingen 27:33

Die verletzungsgebeutelten Damen der HSG Oberkochen/Königsbronn warten weiterhin auf ihre ersten Punkte.

Die Ausgangssituation ist eine ähnliche wie in den letzten Jahren. Meist wurden in der Hinrunde wichtige Punkte abgegeben und in der Rückrunde dann gezwungenermaßen zum Endspurt angezogen. Während sonst zur Rückrunde wieder genesene Spielerinnen hinzustießen, sieht es aktuell anders aus. Nachdem mit Sardarjan innerhalb eines Jahres bereits die dritte Leistungsträgerin mit schwerer Knieverletzung ausfällt, meldeten sich für diese Partie nun auch noch Stitz und Buluttimur ab. Dadurch sah es lange so aus, dass die Damen ohne Auswechselspielerin antreten mussten. Erfreulicherweise konnte kurzfristig Tabes Göring reaktiviert werden, um der einen oder anderen wenigstens ein paar Verschnaufpausen zu gönnen.

HSG hält zu Beginn gut mit

Die HSG konnte gegen ihren Namensvetter aus Langenau/Elchingen dann auch zunächst gut mithalten. Bis zum 4:3 in der 5. Minute lag sie sogar in Führung. Darauf folgten sieben torlose Minuten, ehe Rentschler in gewohnter Manier die Abwehr austanzte und den fünften Treffer für die HSG OK erzielte. In dieser Zeit konnten die Gegnerinnen auch nur dreimal einnetzen, so dass die Heimmannschaft weiterhin am Ball blieb. Bis zur 27. Minute war eigentlich keine Mannschaft überlegen. Dies spiegelte sich auch darin wider, dass der knappe Rückstand von drei Toren bis dato gehalten werden konnte. In den letzten drei Minuten merkte man dann bereits, wie die Kräfte nachließen. Bis dahin hatten bei der Heimmannschaft alle Spielerinnen durchgespielt, während die HSG LE aus dem Vollen schöpfen konnte. So kam es zu einigen Konzentrationsfehlern - die Abwehr war nicht konsequent genug und im Angriff wurden Bälle weggeworfen. Mit drei Treffern in Folge konnten die Gäste daher einen schon deutlicheren 19:13-Vorsprung zur Pause herausspielen.

Stärkste Phase nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel kam die stärkste Phase der HSG Oberkochen/Königsbronn. Die Mannschaft kämpfte aufopferungsvoll. Göring unterstützte nun in der Abwehr und im Angriff gab es teils sehenswertes Zusammenspiel. Innerhalb von zehn Minuten konnte der Anschluss zum 21:22 hergestellt werden. Leider wurden nun klarste Chancen liegen gelassen. Statt dem Ausgleich folgten dadurch schnelle Gegentreffer. So benötigten die Gäste ihrerseits nur vier Minuten, um mit sechs Toren in Folge erneut auf 22:28 davonzuziehen. Ein weiteres Aufbäumen gelang den Gastgeberinnen dann nicht mehr. Die Mannschaft war stehend K. o. So war es für die HSG Langenau/Elchingen ein Leichtes, den Vorsprung die letzte Viertelstunde über aufrecht zu erhalten. Mit 27:33 endete das Spiel vielleicht etwas zu deutlich.

Die HSG-Damen bleiben damit auf dem letzten Platz. Die Plätze sieben bis neun sind prinzipiell in greifbarer Nähe, doch dazu muss dringend etwas Zählbares her. Nun steht erst einmal ein spielfreier Monat an, bevor es am 9. März zum Tabellenersten nach Bargau geht.

HSG: Simge Aziret, Ronja Ruoff; Maren Rentschler (5), Rebecca Schneider (2), Alexandra Humme (6/2), Mara Wieland (1), Julia Engel (4), Tabea Göring, Mona Newman (9/3)

Herren, Bezirksliga: HSG Oberkochen/Königsbronn - TV Altenstadt II 42:27

Die HSG Oberkochen/Königsbronn erledigt souverän die nächste Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten TV Altenstadt II vor heimischer Kulisse. Der Hoga-Truppe reicht eine sehr gute Phase zwischen der 20. und 40. Spielminute, um am Ende deutlich mit 42:27 Toren gegen einen sichtlich dezimierten Gegner zu gewinnen. Die zweite Halbzeit ähnelte dabei eher einem Trainingsspiel in der die Blau-Gelben nur noch ihren Stiefel herunterspielten. Die HSG ist damit auch im 13. Saisonspiel weiterhin unbesiegt und grüßt weiterhin von der Tabellenspitze.

Von Beginn an stark im Spiel

Von Beginn an stellte die HSG ihre Ambitionen unter Beweis. Sie agierte gut in der Deckung und legte im Angriff direkt mit einem 3:0 Lauf los. Die Ballgewinne aus der starken Abwehr nutze auch in der Folge insbesondere der sehr treffsichere Tim Jäschke für die erste 5-Tore-Führung bereits früh im Spiel (8:3/10. Minute). Doch die Landesligareserve des TV Altenstadt kam immer besser ins Spiel und dadurch immer wieder zu guten Abschlüssen aus dem Rückraum. Vor allem Hansmann bekam die HSG-Deckung nicht in den Griff, weshalb der TVA sich Mitte der ersten Halbzeit wieder zurück ins Spiel gekämpft hat (11:7/16.). Tim Hoga reagierte mit einer Auszeit und stellte die Abwehr um - eine goldrichtige Entscheidung, wie sich zeigen sollte. Nun folgte die beste Phase der Hausherren. Die HSG gewann durch die offensivere Deckung den Zugriff in der Abwehr zurück. Der TVA kam nicht mehr zu freien Abschlüssen aus der zweiten Reihe und der eingewechselte Ehresmann im Tor bekam so nun auch mehr Bälle zu greifen. Die daraus resultierenden Ballgewinne bestraften die schnellen HSGler mit einfachen Treffern rigoros und zogen Tor um Tor davon. Bis zur Halbzeit schraubten sie den Vorsprung auf 9 Treffer hoch und die Vorentscheidung war damit gefallen (22:13).

HSG ist auch nach der Pause spielbestimmend

Auch nach dem Pausentee machte die HSG da weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatte. Spätestens beim 32:18 durch Kapitän Eckardt nach 40 Minuten war die Messe dann vollends gelesen. Das Spiel glich nun in der Folge einem etwas besseren Freundschaftsspiel und die nur mit zehn Feldspieler angereisten Gäste sehnten merklich den Abpfiff herbei. Die HSG schaltete jetzt deutlich ein paar Gänge zurück und ließ auch noch beste Chancen - teilweise etwas überheblich - liegen. Andernfalls wäre der Sieg vermutlich noch höher ausgefallen. Den Schlusspunkt setzte dann der wieder einmal frech aufspielende Youngster Sebastian Trittenbach (42:27). Die HSG befindet sich weiterhin auf einem sehr guten Weg und hat sich nun erstmal zwei Wochen spielfrei verdient, bevor das Derby gegen den Heidenheimer SB ansteht.

HSG Oberkochen/Königsbronn: Fabian Gnatzig, Peter Ehresmann; Colin Schneider (7), Tim Jäschke (6), Lukas Eckardt (5), Jakob Hug (4), Elia Hafner (4), Timo Grohsler (4), Patrick Richardon (3), Kevin Pharion (3), Sebastian Trittenbach (2), Kai Lumpp (2), Niklas Engel (2), Nico Hofmann

Herren, Bezirksliga: SG Hofen/Hüttlingen 2 - 1. Heubacher HV 29:18

Die SG Hofen/Hüttlingen 2 feiert in der heimischen Hüttlinger Limeshalle einen klaren 29:18-Erfolg gegen das Schlusslicht 1. Heubacher Handballverein.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, übernahmen die SG2H2-Herren mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Nach gut zehn Minuten hatte man erstmals einen Fünf-Tore-Vorsprung (8:3). Der Vorsprung konnte bis zur Pause weiter ausgebaut werden und nach den ersten 30 Minuten stand es 15:8 für die SG Hofen/Hüttlingen 2. Simon Oppold erzielte 100 Sekunden nach Wiederbeginn das 16:8.

SG2H2 ist weiter dominant

Wenige Augenblicke später kam auch Heubach zum ersten Torerfolg in Durchgang zwei. Die SG Hofen/Hüttlingen 2 war weiter dominant und ließ überhaupt keine Zweifel aufkommen, wer sich die zwei Punkte schnappen sollte. In der 38. Minute sorgte Marcel Bosch mit seinem Treffer für die erste Zehn-Tore-Führung. Bis zum Ende der Partie pendelte der Vorsprung immer zwischen acht und elf Toren. Knapp zwei Minuten später konnte Heubach durch Jakob Hieber auf 18:27 verkürzen. Die letzten beiden Tore der Begegnung sollte allerdings Hofen/Hüttlingen erzielen. Marcel Bosch und Jonas Fürst trafen schließlich zum 29:18-Endstand. „Es war eine deutliche Sache, am Ende haben wir mit elf Toren Unterschied gewonnen. Wir hatten deutlich mehr Tempo als unser Gegner Heubach, allerdings hatten wir trotzdem einige Chancen liegen gelassen. Nichtsdestotrotz bin ich sehr zufrieden und darauf kann man aufbauen.“ Auch Spieler Simon Oppold war mit dem Auftritt zufrieden: „Endlich haben wir mal wieder ein Spiel deutlich gewonnen. Seither hatten wir auch gegen vermeintlich schwächere Teams das Problem, dass wir die Partien nur mit Ach und Krach gewonnen haben. Gegen Heubach war das deutlich besser und souveräner.“ Der Rückstand auf den Spitzenreiter HSG Oberkochen/Königsbronn beträgt weiterhin zwei Punkte. In knapp zwei Wochen (Sonntag, 18. Februar um 17 Uhr) steht dann das Rückspiel in Heubach an.

SG2H2: Rathgeb, Abele - Böhm (6), Sauter (4), Bosch (4), Scheurmann (3), Oppold (2), Hügler (2), Frankenreiter (2), Apprich (2), Narciß (1), Harsch (1), Louis Fürst (1), Jonas Fürst (1).

Damen, Bezirksklasse: SG Hofen/Hüttlingen 2 - Aalener Sportallianz 26:19

Die Damen der SG Hofen/Hüttlingen 2 gewinnen das Spitzenspiel gegen die Aalener Sportallianz mit 26:19.

Einen Tag nach dem großen SG2H-Handballfasching stand für die Damen der SG Hofen/Hüttlingen 2 das Spitzenspiel in der Bezirksklasse an. Der Spitzenreiter traf auf den Tabellenzweiten Aalener Sportallianz. Die SG2H2-Damen haben sich letztlich klar mit 26:19 durchgesetzt.

Ein guter ASA-Start

Die Aalener Sportallianz war von Beginn gut in der Partie und führte nach zehn Minuten mit 6:3. Nach und nach kamen die Damen SG Hofen/Hüttlingen 2 aber besser in die Partie. Die Abwehr stand stabil und in der 17. Minute konnte man zum 7:7 ausgleichen. Danach erzielte die ASA wieder zwei Tore in Serie und setzte sich ein wenig ab (9:7). Der Vorsprung hielt allerdings nur rund zwei Minuten, da die SG2H2-Damen die passende Antwort parat hatten. Lorena Lenz und Mara Kausch sorgten kurz vor der Halbzeit für eine neuerliche Zwei-Tore-Führung der ASA. Mit dem Ertönen der Sirene verkürzte Carla Törner auf 10:11.

SG Hofen/Hüttlingen 2 kann die Partie schnell drehen

Die SG Hofen/Hüttlingen 2 kam stark aus der Kabine und machte aus dem Rückstand in den ersten zehn Minuten eine recht deutliche Führung. Carla Törner, Nina Funk, Elisa Weiß und Alina Neher sorgten für die 18:13-Führung. Bis zur 52. Minute konnte der Vorsprung weiter ausgebaut werden - nach einem weiteren Treffer von Nina Funk stand es nun 22:15. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende verkürzte Alissa Winter auf 18:24, doch Alina Neher und Nina Funk erzielten die Tore 25 und 26 für die SG Hofen/Hüttlingen 2. Den Schlusspunkt unter dem Spitzenspiel setzte Katja Ahrend mit ihrem Treffer zum 19:26 aus Sicht der Aalener Sportallianz. So bewertete Trainer Klaus Mayer den Auftritt seiner Mannschaft: „Es war ein Arbeitssieg. In der ersten Halbzeit sind wir nicht ins Spiel gekommen, in der zweiten Halbzeit ist es dann besser gelaufen. Wir haben aber weit unter unseren Möglichkeiten gespielt.“ Wie Klaus Mayer ergänzt, habe das Team bis in die frühen Morgenstunden beim Fasching gearbeitet, dazu waren viele Spielerinnen am frühen Sonntag mit der Jugend unterwegs. „Sie haben fast gar nicht geschlafen, dafür haben wir uns in der zweiten Halbzeit noch gut aus der Affäre gezogen.“ Mit nun 18:0 Punkten stehen die SG2H2-Damen weiterhin an der Tabellenspitze. Die Aalener Sportallianz hat 16:4 Punkte auf dem Konto und bereits eine Partie mehr absolviert.

SG2H2: Fürst, Mayer-Langer - Törner (8), Funk (5), Neher (4), Böhm (3), Schmid (2), Weiß (1), Stock (1), Kurz (1), Cardullo (1), Schneider, Anlauf.

ASA: Ronja Zeller, Kathrin Bürgermeister; Amelie Mehser(2), Nicole Herderich(3), Melanie Enenkel(3), Djamaa Wenig(1), Mara Kausch(3), Lisa Bürgermeister(2/1), Annika Freihart(1), Nadine Vogel, Lorena Lenz(1), Katja Ahrend(2/1), Alissa Winter(1).

Herren, Bezirksklase: SG Hofen/Hüttlingen 3 - Aalener Sportallianz 20:23

Die Männer der Aalener Sportallianz haben das Derby gegen die SG Hofen/Hüttlingen 3 mit 23:20 in der Limeshalle gewonnen und sich damit für die knappe Hinspielniederlage revanchiert.

Ausfälle auf beiden Seiten

Beide Mannschaften mussten auf einige Spieler verzichten und nach einer guten Auftaktphase, als die ASA den Gastgeber schon nach gut zwölf Minuten in eine Auszeit zwang beherrschte die Mannschaft von Hajo Bürgermeister und Holger Merz die Partie. Hatte es zur Auszeit noch 4:7 gestanden, baute die Allianz ihren Vorsprung auf 6:12 aus und mit dem Halbzeitpfiff stellte Leon Bieg, mit acht Treffern bester ASA Schütze, auf den 9:14 Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit war das Niveau der Partie deutlich überschaubar, dafür wurde es um so spannender.

Kein ASA-Treffer in den ersten zehn Minuten

In den ersten zehn Minuten gelang der ASA kein Treffer und die Gastgeber nutzten dies um den 13:14-Anschlusstreffer herzustellen. Zwei Treffer durch Julian Enzinger und Philipp Hald brachten dann zwar das 13:16, aber die Gastgeber ließen sich nun nicht mehr abschütteln. Beim 16:17 waren noch gut sieben Minuten zu spielen und zwei Treffer Durch Mika Kusiek und wieder Enzinger beruhigten zunächst die Nerven der ASA. Die Gastgeber waren noch mal alles in die Waagschale und erzielten zwei Minuten vor Spielende das 19:20, die Partie blieb spannend. Die Sportallianz blieb aber, im Gegensatz zum Hinspiel, diesmal ruhig, so dass Enzinger und Bieg mit ihren Treffern zum 19:22 für die Entscheidung sorgten. Zwar fielen dann noch auf jeder Seite ein Treffer aber das Derby war bereits entschieden.

ASA: Joshua Roth, Jannik Fink; Mika Kusiek(2), Leon Bieg(8), Philipp Hald(3), Marco Scholz, Hannes Schwager, Manuel Körber, Mario Bleier(2), Aaron Zotz, Andreas Schulze(2), Marco Scheffel(1), Julian Enzinger(5/1)