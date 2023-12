An diesem Sonntag wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Nachfolge von Bürgermeister Günter Ensle in Hüttlingen geklärt sein. Um 19.30 Uhr, so hat es Ensle angekündigt, sollen die Ergebnisse der Wahl zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister in Hüttlingen bekanntgegeben werden. Monika Rettenmeier und Armin Abele streiten um die entstehende Vakanz seit einigen Wochen. Vor der Wahl hat Timo Lämmerhirt noch ein paar Fragen gestellt, separat, um die Stimmung bei den Kandidaten zu erfahren.

Wie haben Sie die Zeit seit der Kandidatenvorstellung genutzt, um für sich Werbung zu machen?

Rettenmeier: Wie auch vor der Kandidatenvorstellung, hatte ich danach noch einige Veranstaltungen und war zu Besuch bei Firmen und Vereinen.

Abele: Seit fünf Wochen bin ich im Wahlkampf. Seither hatte ich zahlreiche Termine. Einige waren bereits vor der Kandidatenvorstellung vereinbart worden. Dazu hatte ich noch zwei Bürgersprechstunden, habe Haustür-Wahlkampf gemacht. Ich war aber auch sehr oft im Ort unterwegs und habe mich mit unseren Vereinen getroffen. Es war nicht weniger intensiv.

Was gab es für ein Feedback seitens der Bürgerinnen und Bürger auf Ihren Auftritt beziehungsweise Ihre Person?

Rettenmeier: Zur Kandidatenvorstellung und meiner Person gab es, direkt an mich, nur positive Rückmeldungen.

Abele: Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich in der Nacht vor der Vorstellung Fieber hatte und froh war, dort überhaupt stehen zu können. Ich hatte deswegen auch nicht im Gefühl, wie ich angekommen bin. Ich wusste nur, dass ich nicht das abgerufen hatte, was ich normalerweise abrufe. Im Nachgang aber habe ich dann doch von vielen Menschen gehört, dass mich vor allem das Frage-Antwort-Zeitfenster an dem Abend ins Gespräch gebracht hat. Ich hätte souverän, realistisch und sympathisch geantwortet.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Rettenmeier: Es gibt das alte Sprichwort: „Vor Gericht und auf hoher See ist man allein in Gottes Hand.“ Das ergänze ich hier gerne mit dem Zusatz „und bei Wahlen“. Ich bin zuversichtlich, dass ich gute Chancen habe, aber man weiß es nie.

Abele: Es ist gefährlich, eine Auskunft zu geben. Ich möchte mit Herzblut Bürgermeister von Hüttlingen werden. Ich glaube, dass es weder in die eine noch die andere Richtung eindeutig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es recht ausgeglichen ist, es so oder so ausgehen könnte.

Wie werden Sie den Wahlsonntag verbringen?

Rettenmeier: Ich werde mit meiner Familie zum Essen und anschließend gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt nach Seitsberg gehen. Am Abend bin ich selbstverständlich bei der Verkündung des Wahlergebnisses im Hüttlinger Forum.

Abele: Wir werden an diesem Ersten Advent den Seitsberger Weihnachtsmarkt besuchen. Außerdem werden wir - wie immer - einen Gottesdienst besuchen. Zudem haben wir noch mehrere Einladungen in Hüttlingen. Abends um 19.30 Uhr wird dann das Ergebnis verkündet. Meine Frau und ich werden im Forum dabei sein.

Was wird Ihre erste Amtshandlung als Bürgermeisterin/Bürgermeister sein?

Rettenmeier: Es steht nächstes Jahr die 1000-Jahrfeier an, um die sich viel drehen wird. Zudem möchte ich mich zeitnah in das Hochwasser-Thema einarbeiten und die Zukunftswerkstatt 2035 forcieren.

Abele: Ich würde zunächst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus kennenlernen wollen. Die Zeit bis zur Amtseinsetzung am 1. März würde ich nutzen, um noch viel mehr Gespräche zu führen, um noch deutlicher zu hören, wo der Schuh drückt. Es gibt viele Punkte, die man angehen muss, die aber nicht am ersten Tag umsetzbar sind. Deswegen kann ich noch nicht voraussagen, was die allererste Amtshandlung sein wird.

Was fällt Ihnen zu Ihrem Gegenkandidaten ein?

Rettenmeier: Männlich, 48 Jahre, Musikalienhändler, CDU-Mitglied, Stadtrat von Aalen.

Abele: Monika Rettenmaier ist mit Sicherheit im Bezug der Verwaltungstätigkeit eine Kandidatin auf Augenhöhe. Es ist ein echter demokratischer Wettbewerb. Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung.