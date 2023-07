Hüttlingen wählt im Dezember einen neuen Bürgermeister

Es ist kein Geheimnis: Günter Ensle, Bürgermeister von Hüttlingen, wird bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten — auch aus Altersgründen. Jetzt hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Wahltermin, den Zeitpunkt der Ausschreibung und andere Modalitäten festgelegt. Gewählt wird am Sonntag, 3. Dezember.

Es hat sich einiges getan in der Gemeindeordnung, was die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeistertnnen und Bürgermeister angeht. So können zum Beispiel Kandidatinnen und Kandidaten ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gewählt werden, die Altersgrenze beim 73. Geburtstag entfällt. Das gilt aber nicht für amtierende Gemeindeoberhäupter, also auch nicht für Günter Ensle, der seit 2002 die Geschicke der Gemeinde am Kocherknie leitet. Er könnte zwar — nach der neun Regelung — nochmals antreten, wird aber nicht: „Es beibt dabei: Für mich ist im Februar Schluss“, sagte er dem Gemeinderat.

Bis dahin muss also eine neue Frau oder ein neuer Mann her. Gewählt, das hat der Gemeinderat jetzt festgelegt, wird am Sonntag, 3. Dezember. Eine etwaige Stichwahl der stimmbesten zwei Kandidaten oder Kandidatinnen (auch das ist neu) wäre dann am Sonntag, 17. Dezember. Neu ist übrigens aus, dass Kandidatinnen und Kandidaten zehn Unterstützungsunterschriften vorlegen müssen.

Die Stelle wird in der örtlichen Presse und am 22. September im „Staatsanzeiger“ ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist geht bis 6. November. Der Wahlausschuss setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Günter Ensle (da er ja nicht mehr antritt), aus seiner Stellvertreterin Heidi Borbely und aus den Beisitzerinnen und Beisitzern Maria Harsch–Bauer (Stellvertreter: Joachim Grimm), Herbert Wanner (Rita Rettenmaier) und Damian Wörner (Norbert Schneider) zusammen.

Öffentliche Kandidatenvorstellung ist am Montag, 27. November, um 19 Uhr im Bürgersaal. Der Gemeinderat hat die Redezeit auf 20 Minuten, die Zeit für Fragen auf 15 Minuten festgelegt. Der erste Bewerber oder die erste Bewerberin wird die Kandidatenvorstellung beginnen. Es bleibt bei drei Wahlkreisen: Seniorenzentrum, „Forum“ und Aula der Alemannenschule.