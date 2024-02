Hüttlingen startet mit Applaus und Humor ins Jubiläumsjahr

Ein Bauarbeiter hat bei Grabungsarbeiten die verschollene Original-Urkunde entdeckt, in der Hüttlingen erstmals erwähnt wird: So schildert es wenigstens eine Szene aus dem Sketch „1000 Jahre Hüttlingen“ beim gelungenen Auftakt zum Jubiläumsjahr der Gemeinde im dicht gefüllten Hüttlinger Forum.

Die Feier war hochinteressant, witzig, teils auch nachdenklich und jede Menge Bürger und Vertreter aus Politik und Vereinen waren dabei.

Immerhin hat Kaiser Heinrich II. die auf den 5. Februar 1024 datierte Urkunde unterzeichnet, in dem „Huttlinga“ im „Ellwanger Bannforst“ (vormals Virngrund) erwähnt wird. Kreisarchivar Uwe Grupp nahm die Gäste mit auf eine Zeitreise, von den alemannischen Gräberfunden in Hüttlingen über „Hutilo“ und seine Sippe bis zur Situation um das Jahr 1000.

Großes Lachen bei Sketch

Hüttlingen war Ellwangen unterstellt, das seit mindestens 814 Reichskloster war, im heutigen Ostalbkreis gab es keinen Staat im heutigen Sinne, sondern lokale und regionale Herrschaften. Das Heilige Römische Reich war sozusagen der „Dachverband“.

Nach Grupps erhellender Zeitreise in das gar nicht so dunkle Mittelalter sah sich Bürgermeister Günter Ensle bestätigt: „Hüttlingen ist der geografische Mittelpunkt des Ostalbkreises.“ Dessen „Chef“ bestätigte, dass sich Hüttlingen „wirklich zu einer attraktiven Gemeinde entwickelt“ hat, in der auch besonders Kultur, Sport und Ehrenamt gedeihen. Die Bitte von Landrat Joachim Bläse: Die Bürger sollen sich aktiv einbringen, etwa in der Kommunalpolitik.

So richtig gelacht wurde bei diesem vom Musikverein musikalisch gestalteten und den „Stachelmätza“ (Bewirtung) mitgestalteten Jubiläums-Auftakt beim Sketch, der starke Züge von „Hannes und der Bürgermeister“ trug.

Weniger Humoriges am Rande Nicht alle Besucherinnen und Besucher des Auftakts zum Hüttlinger Jubiläumsjahr war nach lachen zumute: Wilhelm Hammer, Sprecher der Niederalfinger Bürgerinitiative (BI) „Hochwasserschutz sofort“, fühlt sich bei einem Theaterstück der „Bretterwanzen“ persönlich angegriffen. Er wirft Bürgermeister Günter Ensle Verumglimpfung seiner Person vor, und fordert eine umgehende öffentliche Entschuldigung. In dem Theaterstück sei ein „Anfruf eines Herrn Hämmerle“ vorgekommen, um ihn vorsätzlich, öffentlich in seinem persönlichem Ansehen zu schaden, zu verunglimpfen und zu beleidigen. Die Verunstaltung seines Familiennamens sei so eindeutig und in der Absicht auch unmissverständlich zu erkennen. Als Zeugen nennt er mehrere Gäste, aber auch die erste stellvertretende Bürgermeisterin. Der bürgerliche Name einer Person, so begründet Wilhelm Hammer, unterliege dem zivilrechtlichen Namensschutz nach Paragraf 12, Bürgerliches Gesetzbuch. Gleichzeitung sei dies ein Verstoß des Amts als Bürgermeister nach geltendem Beamtenrecht, der gebotenen Zurückhaltung und und Mäßigung. Weitere Schritte gegen den Autor dieses Theaterstücks der „Bretterwanzen“ behalte er sich vor. Eine öffentliche Entschuldigung, die auch die Besucherinnen und Besucher des Festakts nachweislich erhalten, erwarte er bis zum 19. Februar.

Ensle ist natürlich der Chef im Rathaus, er spielt mit Bravour den mal von Bürgeranrufen oder dem Sprecher einer BI genervten Schultes, dann den ganz devoten, kopfnickenden Dorfbürgermeister - „Jawoll, Herr Landrat“. Ihm gegenüber sitzt Andreas Bickel von den „Bretterwanzen“ als Abtsgmünds Bürgermeister, Nikola Fürst (Rathaus Hüttlingen) gibt die Vorzimmer-Dame.

Es wird turbulenter

Es wird immer turbulenter - soll auf den „Halmesbuck“ tatsächlich eine Seilbahn und ein Skiabfahrtshang und was lief da schief mit dem Regenüberlaufbecken? Dann platzt ein Bauarbeiter (Micha Kling, Bretterwanzen) ins Rathaus, mit der Original-Urkunde von anno 1024. Sein Finderlohn: Ein Jahr lang Speis und Trank gratis von der Gemeinde, die Rechnung schiebt Ensle lachend seiner Nachfolgerin zu. Klar, dass es jede Menge Gelächter und Applaus gab für diesen gelungenen Sketch.

Viktor Rettenmaier, eine Hüttlinger Institution, führte in einem selbstverfasssten Gedicht die Zuhörer in das „Hüttlingen anno dazumal“, als es noch viele Höfe gab, Dorfschmied, offenen Dorfbach, den „Adler“ und das „Lamm“, gebrautes Bier aus Krügen und wo die Dorfjugend im „Roßgumpen“ badete. Diese Erinnerungen an beschaulichere, aber auch ärmere Zeiten waren ein perfekter Schlusspunkt.

