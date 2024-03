Viele Monate haben die Hüttlinger darauf warten müssen, doch schon bald ist es wieder möglich: Die italienische Küche in vollen Zügen genießen. Der in Sulz am Neckar geborene Antonio De Maria wird spätestens Anfang Mai in der ehemaligen Gaststätte „Gustl's“ die Pizzeria „Da Toni“ in der Kocherstraße 6 eröffnen.

47 Jahre Berufserfahrung

Der 61-Jährige kann mittlerweile auf 47 Berufsjahre in der Gastronomie zurückblicken. „Meine Erfahrungen habe ich überwiegend in Deutschland, aber auch in Italien gesammelt“, so Antonio De Maria. Er war unter anderem schon in Stuttgart, München, Frankfurt und zuletzt in Aalen tätig. Doch wie kam es dazu, dass er nun bald in Hüttlingen seine eigene Pizzeria eröffnen wird? „Ich kenne das Objekt schon seit einigen Jahren und bin durch meinen Hausbesitzer darauf aufmerksam geworden. Er und Gustl sind Freunde. Dann hatte ich mitbekommen, dass er aufhört und so kam das zustande.“ Antonio De Maria möchte in seiner Pizzeria künftig die klassische italienische Küche anbieten: Beispielsweise Tortellini mit Schinken und Sahne, Rigatoni al Forno, Lasagne, Pizzas in jeglicher Variation und viele verschiedene Salatvarianten, mit frischem Obst, Shrimps oder Putenfleisch. Auch Pinsas, sowie Fleisch- und Fischgerichte wird es geben. „Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein“, so Antonio De Maria. Wie er ergänzt, soll sich preislich jeder etwas leisten können.

Es wird einen Lieferdienst geben

Zu einem guten Essen gehören aber auch die Getränke, so zum Beispiel Wein. „Der Rotwein kommt überwiegend aus dem Süden Italiens, der Weißwein mehr aus der Gegend von Südtirol“, berichtet Antonio De Maria. Geöffnet sein wird die Pizzeria „Da Toni“ voraussichtlich am Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitagabend, Samstag und Sonntag. Mittags aller Voraussicht nach zwischen 11.30 und 14 Uhr und abends von 17.30 bis 22 Uhr. Warme Küche wird es bis 21 Uhr geben. Geschlossen ist die Pizzeria am Donnerstag und Freitagmittag. „Der Donnerstag ist an und für sich ein eher schwacher Tag, ähnlich sieht es Freitagmittag aus. Viele haben bereits gegen Nachmittag Feierabend, dann gehen sie relativ selten zum Essen“, so Antonio De Maria. Über die Mittagszeit wird es montags, dienstags und mittwochs einen Mittagstisch geben. Sobald der Umbau abgeschlossen ist, wird es im Innenbereich Platz für 40 bis 50 Gäste geben. Im Außenbereich werden es ebenfalls 40 sein. Antonio De Maria möchte außerdem einen Lieferservice anbieten. „Das wird im Umkreis von etwa acht bis zehn Kilometer sein.“

Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten, wird das Personal in den Vordergrund rücken. Diese werden dann unter den Augen von Antonio De Maria probearbeiten. Voraussichtlich Anfang Mai wird dann die Pizzeria „Da Toni“ ihre Pforten zum ersten Mal öffnen: „Klein, fein und mit akzeptablen Preisen“, so Antonio De Maria abschließend.