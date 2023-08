Gastronom schließt „Gustl’s“ in Hüttlingen

Mitte November vergangenen Jahres hat Mustafa Özbey alias „Musti Gustl“ sein Lokal „Gustl’s“ in den Räumen der früheren Pizzeria Calabria in der Kocherstaße 6 in Hüttlingen eröffnet. Zum 31. August ist hier allerdings Schluss. Schweren Herzens habe er sich dazu entschlossen, die Gastronomie zu schließen, sagt er im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Seine Entscheidung verkündete er auch auf seiner Facebookseite.

Das Bedauern der Gäste, das sie auch in etlichen Kommentaren in dem sozialen Medium zum Ausdruck bringen, ist groß. Ebenso groß war das Bedauern, als der Gastronom am 11. Mai verlauten ließ, wegen Personalmangels in der Neuen Mitte in Oberkochen seine Zelte abzubrechen. Hier betrieb der türkisch–stämmige Schwabe drei Jahre lang in der Neuen Mitte sein „Gustl’s Ständle“ mit Biergarten. Zu diesem Zeitpunkt bereits brach lag auch sein„Gustl’s Wägele“, Mustafa Özbeys Cateringservice, sowie der Verleih von Hüpfburgen.

Abgebrochen hat Mustafa Özbey auch seine Zelte in Oberkochen. In der Neuen Mitte betrieb er drei Jahre lang sein „Gustl’s Ständle“ mit Biergarten. (Foto: Thomas Ringhofer )

Nach wie vor stemmen wollte er sein Lokal „Gustl’s“ in Hüttlingen. Angesichts des überall in der Gastronomie herrschenden Personalmangels musste er vor geraumer Zeit allerdings die Öffnungszeiten von anfänglich sieben Tage die Woche auf fünf Tage die Woche ab 17 Uhr einschränken. Weil ihm ein Koch fehlte, sei er sechs Monate lang selbst hinterm Herd gestanden. Und das neben dem Einkauf, der Buchhaltung und der Vorbereitung der Speisen. Für den Kontakt mit den Gästen sei keine Zeit mehr geblieben. Dann habe er endlich einen Koch gefunden, dann sei allerdings die Servicekraft vier Wochen lang wegen Krankheit ausgefallen. Unterm Strich sei Mustafa Özbey jetzt auch körperlich an seine Grenzen gekommen, weshalb er das „Gustl’s“ zumache. Seine treuen Gäste darüber via Facebook zu informieren, sei er ihnen einfach schuldig gewesen. Nur ein Schild an den Eingang seine Lokals mit den Worten „Wir hören auf oder machen zu“ zu hängen, sei nicht sein Stil.

Dass in kürzester Zeit gleich drei Standbeine zusammenbrechen, sei hart, sagt er. Das müsse er erst einmal verkraften und sich sammeln. Insofern möchte er sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu äußern, wohin die Reise für ihn geht. Nur so viel: Als eingefleischter Gastronom, der vielen Aalenern und Gästen von außerhalb noch aus seiner Zeit als Mitarbeiter im ehemaligen Café Magazine und als Betreiber der Spielarena in Fachsenfeld ein Begriff ist, möchte er seiner Leidenschaft weiterhin treu bleiben. Einen Masterplan gebe es bereits.