Die knapp 6000 Einwohner zählende Gemeinde Hüttlingen weiß seit diesem Sonntag, dem ersten Advent, wer auf den knapp 21 Jahre im Amt weilenden Bürgermeister Günter Ensle folgen wird. Monika Rettenmeier hat sich sehr deutlich, mit 88 Prozent gegenüber dem Aalener Unternehmer Armin Abele, durchgesetzt und wird ab dem 1. März Bürgermeisterin in Hüttlingen sein.

Favorisiert durch die jahrelange kommunale Erfahrung

Wegen ihrer jahrelangen Erfahrung in Kommunen galt die 45-jährige Jagstzellerin zwar favorisiert, dass es jedoch ein solch deutliches Ergebnis werden würde, damit hatte vermutlich nicht einmal sie gerechnet. Obwohl Ensle in seiner launigen Rede kurz vor Bekanntmachung die Katze bereits aus dem Sack gelassen hatte, war Rettenmeier kurz nach der offiziellen Verkündung gerührt.

Die härtesten Wochen in Monika Rettenmeiers Leben

Zunächst sprachlos bedankte sich Rettenmeier dann für das große Vertrauen, was ihr mit über 2600 Stimmen entgegengebracht wurde. „Das ist einfach Wahnsinn. Das Wahlergebnis ist für mich einfach ein unglaublich großer Rückhalt und ein sehr großer Vertrauensbeweis“, sagte sie. Hinter ihr lägen „wohl die härtesten Wochen“ in ihrem bisherigen (Berufs-)Leben.

Das Dankeschön richtet sich auch an Armin Abele

Im Jubel vergaß sie auch nicht ihren Konkurrenten Armin Abele, dem sie „für den fair geführten Wahlkampf“ dankte. „Ich denke, dass wir beide gewonnen haben, an Erfahrung, an tollen Begegnungen und unglaublich intensiven Gesprächen“, so Rettenmeier. Ihren größten Dank aber widmete sie ihrer Tochter Anna sowie ihren Eltern und der Schwester Gabriele. Dazu kamen natürlich noch die zahlreichen Freunde, die „unendliche Kilometer durch Hüttlingen gelaufen sind, um meine Flyer auszutragen“, fuhr sie fort. Sehr viel „Inhalt, Rückhalt und Kraft“ hätte ihr gesamtes Team ihr während des rund zwei Monate andauernden Wahlkampfs gegeben.

Lauchheims Bürgermeisterin Andrea Schnele gilt großer Dank

Unterstützt hatte sie natürlich auch Lauchheims Bürgermeisterin Andrea Schnele, die in einem Vierteljahr ihre Kollegin sein wird, bis dahin aber noch ihre Chefin. Unter anderem als Hauptamtsleiterin in Lauchheim hat Rettenmeier in den vergangenen Jahren viel lernen und erleben dürfen. Neben Schnele galt der Dank auch Jasmin Minder, der stellvertretenden Hauptamtsleiterin: „Die beiden haben in den vergangenen Wochen viel für mich aufgefangen“, sagte Rettenmeier.

Vorfreude auf den Amtsantritt

Freudig blicke sie nun auf die anstehende Zeit, in der sie die Geschicke in Hüttlingen in die richtige Richtung lenken möchte. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team der Gemeindeverwaltung und dem Gemeinderat und lade sie alle ein, ihre Themen kooperativ mit mir als neuer Bürgermeisterin gemeinsam voranzubringen.“ Die Hüttlinger freuen sich offensichtlich auch auf ihre neue Bürgermeisterin.