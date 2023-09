Sieben Tore in sechs Spielen in der Fußball-Kreisliga A II sind eigentlich schon kein schlechter Wert. Doch bei Johannes Hahn vom TSV Hüttlingen kommt da noch ein entscheidender Fakt hinzu: Alleine sechs Tore erzielte der 28 Jahre alte Stürmer eben an den vergangenen beiden Spieltagen gegen den TSV Westhausen (4:2) und den FC Ellwangen (3:1). Beide Male traf er jeweils dreifach und sicherte dem TSV wichtige Punkte auf dem Weg zum großen Ziel, dem Aufstieg in die Bezirksliga.

Ziel ist der Aufstieg in die Bezirksliga

Aktuell steht Hüttlingen mit 13 Punkten auf dem vierten Rang. An der Spitze thront der Aufsteiger aus Unterschneidheim (15 Punkte). „Damit hat sicher keiner gerechnet“, gibt Hahn unumwunden zu. Vielmehr sieht sich dort am Ende dieser Runde Hüttlingen selbst. Nach zwei gescheiterten Versuchen über die Relegation zuletzt soll es in diesem Jahr endlich klappen. Dazu muss der TSV Meister werden und Hahn eben am besten weiter so treffen, wie in den vergangenen Spielen.

Neuer Spitzname für Hahn

Klar, dass bei dieser Quote zuletzt ein Name immer wieder fällt: Serhou Guirassy. Mit zehn Toren aus fünf Spielen in der 1. Bundesliga für den VfB Stuttgart ist er aktuell der beste Stürmer in Europa. Johannes, selbst glühender VfB-Fan, hat sich daher einen weiteren Spitznamen verdient: Kreisliga-Guirassy. So zumindest taufte ihn der TSV Hüttlingen auf seinem Auftritt bei Instagram. „Natürlich eine Ehre für mich und das freut mich ungemein“, sagt Hahn selbst. Dabei hat er eigentlich schon einen Spitznamen.

Warum er eigentlich "Pulli" genannt wird

„Meine Freundin hat mir aus dem Urlaub mal einen zu großen Pullover mitgebracht“, erzählt der Hüttlinger Stürmer. Diesen hatte Hahn bei einem Training in Hüttlingen getragen. Das brachte ihm schließlich den Spitznamen „Pulli“ ein. „Zu besonderen Anlässen trage ich den noch heute.“ Ein solcher wäre vermutlich auch der Tag des Aufstiegs in die Bezirksliga. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. „Die Liga ist enorm eng und es können einige Mannschaften um den Aufstieg mitspielen.“ Dazu kommt die Tatsache, dass der Kreisliga-Guirassy an diesem Sonntag gegen Elchingen nicht spielen kann. Schließlich weilt er aktuell im Urlaub. „Ich hoffe, das bringt mich nicht aus dem Tritt.“

Einst gelernter Abwehrspieler

Eigentlich war Hahn zu Beginn seiner Laufbahn gar kein Stürmer. Vielmehr war es sein Job, als Abwehrspieler eben genau Tore zu verhindern. Erst in Hüttlingen fand er seine Position und kann seither seine Stärken in die Mannschaft einbringen. Das zeigen auch 21 Tore und 17 Vorbereitungen in der vergangenen Spielzeit eindrucksvoll. „Für mich ist es immer etwas Besonderes, ein Tor zu erzielen“, stellt Hahn klar und sagt aber auch: „Meine Mitspieler haben mich allerdings auch gut eingesetzt und mir die Bälle gut vorgelegt.“

Abschlusspech verhindert bessere Quote

Zu Beginn der Saison hatte er ähnlich wie der gesamte TSV Hüttlingen etwas Schwierigkeiten. Latte oder Pfosten ‐ eben schlicht fehlendes Abschlussglück verhinderten eine noch bessere Torquote nach sechs Spielen in der Fußball-Kreisliga A II. Das persönliche Ziel ist natürlich klar, möglichst weiter treffen und Serhou Guirassy nacheifern. „Ich versuche bei ihm mitzuhalten“, sagt Hahn mit einem Schmunzeln.