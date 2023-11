An diesem Dienstagabend hat im Bürgersaal in der Limeshalle in Hüttlingen die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl in Hüttlingen stattgefunden. Vorgestellt haben sich die Jagstzellerin und Hauptamtsleiterin in Lauchheim, Monika Rettenmeier, sowie der Aalener Unternehmer Armin Abele. Das Interesse war groß, es ist nachgestuhlt worden, sodass es am Ende rund 650 Menschen waren, die sich die beiden Kandidaten genauer angeschaut haben.

Starke Vorarbeit für das Jubiläumsjahr 2024

Noch-Bürgermeister Günter Ensle führte durch den Abend und ließ es sich nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass Hüttlingen bereits am 5. Februar 1024 ersmals urkundlich erwähnt wurde. Das 1000-Jährige steht somit im kommenden Jahr auf dem Programm ‐ und wird gleich einmal ein Aufgabengebiet für die neue Bürgermeisterin oder den neuen Bürgermeister. Ganz gleich, wer es am Ende bei der Wahl am 3. Dezember werden wird, er darf sich an der Vorarbeit Ensles erfreuen. „Mit Vertretern der Hüttlinger Vereine und zahlreichen Ehrenamtlichen haben wir ein wirklich hervorragendes Programm für das gesamte Jubiläumsjahr auf die Beine gestellt“, so Ensle nicht ohne Stolz. 75 Veranstaltungen werden aus der Taufe gehoben.

Rettenmeier just in time, bei Abele streikt die Stoppuhr

Rettenmeier hat ihre 20 Minuten Redezeit, der jeweilige Gegenkandidat musste bei den Reden den Saal verlassen, nahezu ausgeschöpft, Abele blieb bei unter 17 Minuten, erklärte dies aber hinterher im Interview. Seine Stoppuhr hatte schlichtweg versagt, er musste nach Gefühl reden. Die Fragerunde wurde in Hüttlingen separat vollführt, sprich: Nach jeder Rede durften direkt Fragen aus dem Publikum erfolgen, sodass der jeweilige Gegenkandidat tatsächlich überhaupt nichts vom Auftritt des jeweils anderen mitbekommen hatte.

Ich habe ein gutes Gefühl.

Timo Lämmerhirt hat sich direkt nach der Kandidatenvorstellung mit den beiden Kandidaten unterhalten, wollte unter anderem wissen, wie ihr Gefühl ist, wie sie angekommen sind.

Wie ist Ihr Gefühl so kurz nach der Kandidatenvorstellung?

Mega (lacht). Ich hatte sehr, sehr viel Spaß.

Wie war es für Sie, sich vor so vielen Menschen im Endeffekt selbst zu bewerben?

Ich hatte einfach sehr viel Spaß und ich hoffe, dass man das auch gemerkt hat. Ich brenne dafür und möchte unbedingt Bürgermeisterin von Hüttlingen werden.

Die Kandidatenvorschau ist immer eines der Highlights. Wie sehen die eineinhalb Wochen bis zur Wahl aus?

An diesem Freitag habe ich noch eine Wahlveranstaltung in Niederalfingen und dann biete ich noch dreimal „Auf einen Kaffe mit der Bürgermeisterkandidatin“ an. Ansonsten bin ich noch unterwegs, in den Geschäften, in denen ich noch nicht gewesen bin. Ich bin zwar sehr aktiv, aber ob ich alles schaffe, das weiß ich noch nicht. Auch mir rennt die Zeit etwas davon.

Abschließend nochmal eine Frage zum Gefühl: Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer Performance?

Ich habe ein gutes Gefühl.

Ich brauche nun ein wenig Reflektionszeit.

Natürlich hat sich Lämmerhirt auch mit Armin Abele unterhalten und auch von ihm wollte er wissen, wie denn nun sein Gefühl ist nach der Kandidatenvorstellung.

Fangen wir mit dem Gefühl an: Wie war für Sie die Kandidatenvorstellung?

Ich bin froh, dass ich es überstanden habe, aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe gestern mit über 40 Grad Fieber in der Nacht zu kämpfen gehabt. Ich war als Stehaufmännnchen da, bin aber nicht so fit, wie ich eigentlich sein wollte. Deswegen habe ich auch nicht die vollen 20 Minuten benötigt, weil die Stoppuhr nicht anging. Dadurch wusste ich nicht, wie weit ich bin und habe dadurch einige Punkte kürzer gehalten, um nicht über die Zeit zu schießen.

Trotz dieses Handicaps: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Performance?

Ich bin zufrieden, dass ich die Möglichkeit bekommen habe vor so vielen Leuten, von denen mich viele bereits kennen, mich nochmal vorzustellen und zu sagen, um was es mir im Wesentlichen geht.

Wie war das Gefühl, sich selbst vor so vielen Menschen zu bewerben?

Es ist für mich ja nichts Unbekanntes, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Durch das Licht sieht man zwar die Leute, aber die Mimik erkennt man nicht. Es ist aber toll, das vor diesem Publikum machen zu dürfen.

Wie sehen nun die restlichen eineinhalb Wochen bis zur Wahl aus?

Ich bin erst dreieinhalb Wochen später eingestiegen wie Monika Rettenmaier. Ich werde noch zur Bürgerinitiative Hochwasserschutz gehen, Freitag bin ich den ganzen Tag in den Kindergärten unterwegs, dazu sind noch einige Gewerbe- und Handelsbetriebe und Vereins zu besuchen. Samstag bin ich für das Bürgergespräch in Sulzdorf unterwegs. Es ist bis dahin schon noch Programm.

Wie ist Ihr Bauchgefühl?

Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Feedback geben, da brauche ich nun ein wenig Reflektionszeit.

Die Bürgermeisterwahl in Hüttlingen wird am 3. Dezember stattfinden. Bis dahin werden beide Kandidaten noch reichlich Wernbung in eigener Sache machen.