Bürgermeisterwahl: Zwei Kandidaten für Hüttlingen

Am Montag war Bewerbungsschluss für das Bürgermeisteramt in Hüttlingen: Bei der Wahl am 3. Dezember treten nun Monika Rettenmeier und Armin Abele gegeneinander an. Von zwei weiteren Bewerbern, so Bürgermeister Günter Ensle und zugleich Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, seien zwar die Unterlagen abgeholt worden, Bewerbungen seien aber keine eingegangen.

Nun gibt es also einen Zweikampf um das Bürgermeisteramt zwischen Rettenmeier (Jahrgang 1978), Hauptamtsleiterin in Lauchheim und Armin Abele (Jahrgang 1975), Unternehmer und Ortschaftsrat in Wasseralfingen und Gemeinderat in Aalen. Die Bewerbungen, so Ensle, seien vollständig und genauestens überprüft worden. Auf den Stimmzetteln für die 5001 wahlberechtigten Hüttlinger werden die Namen der beiden Kandidaten stehen und eine weitere Zeile. Damit könnten die Wähler auch für einen anderen Kandidaten votieren und ihn ins Amt wählen. Wenn sie Name und Wohnort angeben, der Kandidat dadurch eindeutig zuordenbar ist und er die meisten Stimmen bekommt.

So geht es nun weiter: Am 22. November ab 19 Uhr werden sich die beiden Kandidaten im Bürgersaal vorstellen, jeweils getrennt voneinander. Die Redezeit beträgt 20 Minuten. Danach können die Bürger 20 Minuten lang Fragen an die Kandidaten stellen, auch wieder mit dem jeweiligen Bewerber. Rettenmeier wird sich dabei zuerst vorstellen, weil ihre Unterlagen zuerst eingingen. Das Wahlergebnis wird dann am 3. Dezember im Forum verkündet, „spätestens gegen 19 Uhr“, schätzt Ensle. Danach ist eine Wahlparty geplant mit Häppchen, Getränken und Sekt (die Kosten übernimmt die Gemeinde Hüttlingen), für die musikalische Unterhaltung wird voraussichtlich der Musikverein sorgen.

Bei nur zwei Bewerbern rechnet Ensle nicht mit einer Stichwahl. Ensle war 22 Jahre lang Bürgermeister in Hüttlingen. Seine Amtszeit endet am 29. Februar 2024. Der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin wird dann offiziell am 1. März ihr Amt antreten.