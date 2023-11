(läm) ‐ Zu einer Kandidatenvorstellung in einer Gemeinde oder Stadt im Vorfeld einer Bürgermeisterwahl gehört natürlich auch die Fragerunde, bei die Bürgerschaft den Kandidaten direkt auf den Zahn fühlen kann. Obwohl sich 650 Bürgerinnen und Bürger in der Limeshalle versammelt hatten, begann die Fragerunde zaghaft, dann aber trudelten mehr und mehr Fragen ein bei den beiden Bewerbern, Monika Rettenmeier und Armin Abele. Die Fragerunde wurde in Hüttlingen separat durchgeführt, jeweils nach der Rede des Kandidaten ‐ ohne den jeweils anderen. Ein Auszug.

Rettenmeier ist soeben erst ins Haus in Jagstzell eingezogen

Die erste Frage an Rettenmeier sorgte gleich einmal für Lacher im Plenum und auch bei ihr selbst: offensichtlich wurde sie nicht das erste Mal gefragt, ob sie bereit wäre, von Jagstzell nach Hüttlingen zu ziehen. „Das ist in der Tat immer die erste Frage, die mir gestellt wird. Ich habe in Jagstzell ein Haus gebaut und bin vor neun Monaten dort eingezogen. Meine ganz klare Aussage ist: Nein“, so Rettenmeier deutlich. Zudem seien 20 Kilometer von Ortsschild zu Ortsschild eine „überschaubare Distanz“. Ein wenig provokant mutete die Frage eines Bürgers an, der wissen wollte, ob Rettenmeier mit dem Öffentlichen Nahverkehr nach Hüttlingen kommen könnte. „Das ist etwas schwierig“, so die Kandidatin, die aber prompt einen potenziellen Weg per Bus und Bahn aufzeigen konnte, der jedoch zeitlich recht aufwendig wäre.

Abele bekommt direkt einen Fragekatalog vorgelegt

Auf Abele trat dann als erster Fragesteller Anton Hügler zu, Vorsitzender der Bürgerinitiative Hochwasserschutz. Dieser hatte gleich einmal drei Fragen im Gepäck. Zuvor aber dankte er Abele, dass dieser sich noch beworben hatte, sodass es zwei Bewerber auf die Ensle-Nachfolge gebe. Warum sich Abele als CDU-Mitglied als parteiloser Kandidat beworben habe („Trauen sie ihrer Partei nicht?“), wie es dazu gekommen sei, dass er sich 2019 von der Stadt Aalen im Nachgang des Ostalb-Festivals „175.000 Euro Steuergelder“ habe zurückzahlen lassen („Wie wollen sie uns in Hüttlingen davon überzeugen, dass nicht ähnliche Fehlentscheidungen in Hüttlingen einbrechen werden?“) und warum die Zusammenhänge der Auswirkungen mäandernder Flussläufe bei Abele nicht vorhanden seien. Abele hätte sich gerne bereits mit Hügler getroffen, der aber verhindert gewesen sei. Dieses Treffen werde man gerne nachholen, so der Kandidat. Diese Thema wolle er schnellstmöglich angehen, „mit bestimmten Fakten fortführen, aber immer gemeinsam. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir uns im Nachgang über dieses Thema unterhalten“, so Abele zum dritten Punkt.

Kein Defizit beim Ostalb-Festival, Geld nur „zurückgefordert“

Zur Thematik Ostalb-Festival sagte er: „Ich habe mir dieses Geld nicht auszahlen lassen, sondern zurückgefordert, was mir zustand.“ Es seien Dinge falsch gelaufen und er sei froh, dass diesbezüglich noch einmal nachgefragt worden ist. Die Veranstaltung im Stadion des VfR sei angegangen worden auf Basis von Daten, die vom Eigentümer, in dem Fall der Stadt Aalen, zur Verfügung gestellt wurden. Die Pläne aber seien nicht mehr aktuell gewesen, sodass man in den Bereichen Sicherheitskonzept, Stromversorgung oder Notausgänge nachbessern musste. „Diese Kosten entstehen nicht dem Veranstalter, das sind Kosten des Betreibers“, so Abele. Zur Frage, warum er als parteiloser Kandidat ins Rennen gehe, sagte Abele, dass er zur CDU die meisten Verbindungen habe und sich deswegen hatte aufstellen lassen: „Mir sind die Prinzipien der CDU wichtig, ich bin aber kein Bundesparteipolitiker. Als Bürgermeister steht es jedem gut an, frei für jeden, unabhängig von einer Partei, zu verrichten“, so Abele. Von seinen Ämtern werde er zurück-, aus der Partei aber nicht austreten, sagte er.

Beide Kandidaten meisterten die Fragerunde souverän und gehen nun jeweils in den Schlussspurt bis zum Wahlsonntag, am 3. Dezember.