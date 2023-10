Armin Abele kandidiert als unabhängiger Kandidat für die Stelle des Bürgermeisters in Hüttlingen. Am Freitagmorgen hat der selbstständige Musikalienhändler und Aalener CDU-Stadt- und Ortschaftsrat seine Bewerbung öffentlich gemacht. Gewählt wird in Hüttlingen am Sonntag, 3. Dezember.

Armin Abele ist der zweite Kandidat, der seinen Hut in den Ring wirft. Gleich am ersten Tag der Bewerbungsfrist am 22. September hatte schon Monika Rettenmeier ihre Bewerbung für die Stelle der Bürgermeisterin in Hüttlingen eingeworfen, auch sie als unabhängige und parteilose Kandidatin. Der langjährige Bürgermeister Günter Ensle selbst tritt nach 22 Jahren nicht mehr für eine weitere Amtszeit an.

In einem Brief, den er am Freitagmorgen persönlich im Hüttlinger Rathaus abgegeben hat, begründet Armin Abele seine Bewerbung. „Seit zehn Jahren bin ich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik unterwegs und möchte mich zukünftig hauptberuflich politisch engagieren“, schreibt er. „Ich bin hier in dieser Region geboren und aufgewachsen und konnte mir in vielen wichtigen Bereichen wie Bildung, Kultur, Sport, Ehrenamt, Verwaltung, Gewerbe, Industrie und Politik ein Netzwerk aufbauen.“

Durch seine 25-jährige Selbstständigkeit als Musikalienhändler habe er wertvolle Berufs- und Lebenserfahrung erworben und trage Verantwortung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit den Verwaltungsabläufen sei er durch seine ehrenamtliche Tätigkeit als Stadt- und Ortschaftsrat für die CDU in Aalen und Wasseralfingen, davon seit fünf Jahren als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Sprecher des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses für die CDU im Gemeinderat, bestens vertraut. Er habe gelernt, dass „Offenheit und Dialog, aber auch das Einstehen für gemeinsam beschlossene Ziele Bestandteil erfolgreicher Kommunalpolitik ist“, so Abele in seinem Bewerbungsschreiben.

Die zahlreichen aktuellen und kommenden Herausforderungen würde er gerne als Bürgermeister im Team mit der gesamten Verwaltung und dem Gemeinderat angehen und dabei „optimale Lösungen finden und erfolgreich umsetzen“. Und er schließt: „Ich will mich dafür einsetzen, dass die Gemeinde Hüttlingen mit ihren Teilorten heute und für die kommenden Generationen die besten Voraussetzungen für eine gute und lebenswerte Zukunft bieten kann.“

Die Bewerbungsfrist für das Bürgermeisteramt in Hüttlingen läuft noch bis zum 6. November. Der Wahlausschuss setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden Günter Ensle (da er ja nicht mehr antritt), aus seiner Stellvertreterin Heidi Borbely und aus den Beisitzerinnen und Beisitzern Maria Harsch-Bauer (Stellvertreter: Joachim Grimm), Herbert Wanner (Rita Rettenmaier) und Damian Wörner (Norbert Schneider).

Die Neuwahl ist nötig, weil Bürgermeister Ensle am 24. Februar 2024 die bislang geltende gesetzliche Altersgrenze für Bürgermeister erreicht. Er wird dann 73 Jahre alt. Daraufhin endet mit dem Monatsende automatisch seine Amtsperiode. Er könnte sich neu bewerben, da es inzwischen eine Gesetzesänderung gab, nach der die Altersgrenze künftig wegfällt. „Das werde ich nicht tun“, bestätigte er aber auf Nachfrage der Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung. Ob sich nach Monika Rettenmeier und Armin Abele noch weitere Kandidaten bewerben, die die Geschicke der Gemeinde in die Hand nehmen wollen? „Hüttlingen ist eine attraktive Gemeinde“, meint Ensle. Weitere Bewerbungen für die achtjährige Amtszeit seien nicht ausgeschlossen. Also: „Es bleibt spannend.“