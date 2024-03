45-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Ein 45-jähriger Mann ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Mühlweg von zwei bislang Unbekannten angegriffen worden.

Der Mann stieg gegen 19.45 Uhr an der Bushaltestelle in der Wasseralfinger Straße aus und lief dann den unbeleuchteten Weg in Richtung Mühlweg. Die maskierten Männer gingen den 45-Jährigen von hinten an und schlugen und traten auf ihn ein. Offenbar wollten die Angreifer die Geldbörse entwenden, was ihnen aber nicht gelang.

Hilferufe rufen Nachbarn auf den Plan

Der 45-Jährige hatte während des Angriffs laut um Hilfe gerufen, wodurch mehrere Personen aus den angrenzenden Häusern auf das Geschehen aufmerksam wurden und aus den Fenstern schauten. Die Angreifer flüchteten daraufhin in Richtung Kocher.

Einer der Männer war etwa 1,75 Meter groß und trug eine Maskierung über Mund und Nase mit einem Totenkopfmuster. Zudem war er augenscheinlich mit einem vermutlich grauen Hoodie bekleidet, dessen Kapuze er auf dem Kopf hatte. Auch der zweite Angreifer war maskiert und trug einen Hoodie. Die beiden Männer, die laut dem Geschädigten eine helle Hautfarbe hatten, waren etwa 18 bis 20 Jahre alt.

Polizei sucht Hinweise

Die Aalener Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07361/5800. Insbesondere werden die Anwohner, die auf das Geschehen aufmerksam wurden, gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Aalen in Verbindung zu setzen.