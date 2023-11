1000 Jahre Hüttlingen in einem Buch

Zweieinhalb Jahre lang ist Markus Brenner Dauergast im Hüttlinger Rathaus gewesen. Sorgfältig und akribisch hat er sich durchs Archiv gelesen und für das Buch „1000 Jahre Hüttlingen ‐ Geschichte & Geschichten“ recherchiert, um Hüttlingens Geschichte in insgesamt 78 Jahreszahlen, angefangen von den Römern über Hutilo bis heute, informativ und unterhaltsam zugleich niederzuschreiben. 323 Bilder, aus dem Rathausarchiv und aus Privatbesitz, von früher und heute, schmücken das Buch. Infoblöcke geben allgemeine Hintergründe zu geschichtlichen Themen und Begrifflichkeiten. Das macht dieses Buch nicht nur für Hüttlingerinnen und Hüttlinger interessant, sondern für alle, die sich gerne durch die Geschichte schmökern.

Herausgeber ist die Gemeinde Hüttlingen. „Es war klar, dass wir zu diesem Jubiläum im Jahr 2024 etwas Bleibendes hinterlassen möchten“, sagt Bürgermeister Günter Ensle. Als Verfasser des Buchs habe er mit Markus Brenner aus Schwäbisch Gmünd eine gute Wahl getroffen, ist er mehr als zufrieden. Darüber hinaus war Brenner auch durch seine eigene Agentur für Kommunikation für die Gestaltung verantwortlich. Rat und Hilfe bekam er von Rathaus-Mitabeitern und dem zusätzlichen Redaktionskreis, bestehend aus Charly Berth, Dieter Volckart, Kaspar Starz, Hans Seibold, Viktor Rettenmaier und Johann Wachtelschneider.

Los geht’s mit der Vorgeschichte um 120 nach Christus mit „Die Römer sind da ‐ und sie bleiben bis 260“ und es geht schnell über das Jahr eins zum 5. Februar 1024, als Kaiser Heinrich II. in einer Urkunde die Grenzen des kaiserlichen Bannforsts im Wald „Virigrund“ beschrieb und „Hutlinga“ genannt wurde.

Übersichtlich gegliedert in einzelne Chronikteile geht es durch die Jahrhunderte bis heute. Von der feudalen Burgherrschaft Niederalfingen werden „harte Zeiten bis zum Fortschritt“ erläutert. Das Kapitel 20. Jahrhundert mit seinen rasanten Entwicklungen beleuchtet Meilensteine, etwa den Freibadbau 1935, die erste Prunksitzung 1971 in der einstigen Faschingshochburg Hüttlingen und 1998 den Bau der Kochertalbrücke. Auch die Corona-Zeit mit all ihren Besonderheiten wird nicht ausgelassen.

Im zweiten Buchteil menschelt es in 19 Anekdoten und Geschichten. Hier ist eine ausgewogene Mischung aus Lustigem und Berührendem zu finden, macht Brenner Lust aufs Lesen.

Zwei Gedichte des Heimat-Poeten Viktor Rettenmaier zieren den Anfang und das Ende in Form von „1000 Jahre Hüttlingen“ ‐ und natürlich das „Muffigelgedicht“.

Auch dazwischen darf gelacht werden ‐ zum Beispiel bei einer der drei lesenswerten Geschichten aus der Feder von Charly Berth namens „Anno Domini 2006“ ‐ eine sagenhafte Ausfahrt nach Cotignola, eine Insider-Geschichte zum Widerstand gegen die Sondermüllverbrennungsanlage sowie Einblicke hinter die Kulissen des Kleinkunstfrühlings mit einigen skurrilen Marotten bekannter Stars.

Weitere Geschichten haben Sandra Fischer mit einem „Streifzug durch Hüttlingen“ in den 1970er/1980er-Jahren, Johann Wachtelschneider zu „Großvaters erster Arbeitstag in Deutschland“, Josef Wolfsteiner mit „Papa kommt nach Hause“ und Kaspar Starz mit „Erinnerungen aus der Kindheit“ beigetragen.

Brenner hat weitere zehn Geschichten/Anekdoten verfasst, die nicht alle zum Lachen sind. So war er bereits beim Schreiben der Geschichte „Weit weg von der Heimat“ sehr berührt über das, was Pater Matthäus Ruf zwischen 1947 und 1952 als katholischer Missionar in chinesischen Kerkern Mao Tse-tungs erleben musste. „Das ist schwer begreifbar ‐ und noch mehr, dass er nicht daran zerbrach“, so Brenner. Einige bekannte Hüttlinger Personen spielen natürlich weitere Hauptrollen in den Anekdoten und Geschichten, wie etwa Wolfang Vogel, der im Handumdrehen der erste Elferratspräsident Hüttlingens wurde. Wie auch Florian Ruf ‐ wer ihn unter dem Namen nicht kennt, kennt ihn sicher besser als „Ol“, als langjährigen Hausmeister der Alemannenschule. Pfarrer Johannes Alt, Gert-Günter Schulz, Jürgen Steinhilber und Hannes Lockenvitz spielen tragende Rollen ‐ wie auch Bildhauer Josef Wolfsteiner, dem ein geheimnisvolles Paar über zwei Jahre nachstellte. Und warum hieß es einst mehrmals im Jahr „Mailand ‐ Paris ‐ Sulzdorf“?

„1000 Jahre Hüttlingen – Geschichte & Geschichten“. www.huettlingen.de