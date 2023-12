Hubert Kucher zum Bauernprotest: „Das ist eine Kampfansage“

Für den vergangenen Montag hatte der Bauernverband Deutschland zur Demonstration in Berlin aufgerufen, um gegen die von der Bundesregierung geplanten Streichungen der Agrardiesel-Subvention und der Kfz-Steuerbefreiung zu protestieren. Mehrere tausend Landwirte aus ganz Deutschland folgten dem Aufruf von Verbandspräsident Joachim Rukwied.

Auch Bauern von der Ostalb waren dabei - allen voran Hubert Kucher, Kreisvorsitzender des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim. Es sei ein starkes Zeichen gewesen, das es so noch nie gegeben habe, sagt Kucher. Er ist überzeugt, dass sich die Landwirte am Ende durchsetzen werden, auch wenn dafür ein „heißer Winter“ notwendig ist.

Rund 400 Landwirte sowie Mitglieder verschiedener Verbände, wie Landjugend und LSV (Land schafft Verbindung), sind laut Kucher in sieben Bussen am frühen Montagmorgen in Richtung Hauptstadt aufgebrochen, 70 davon aus den Kreisen Ostalb und Heidenheim. „Um 10 Uhr haben wir auf dem Olympiagelände geparkt und sind dann mit der S-Bahn in die Stadt gefahren.“Um 11 Uhr dann begann die Veranstaltung vor dem Brandenburger Tor.

Özdemir enttäuscht die Landwirte

Neben Joachim Rukwied sprach auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der nach Kuchers Meinung eine „enttäuschende Vorstellung“ abgeliefert hat. „Seine Rede war vorgefertigt. Das einzig gute daran war, dass sie nicht so lang war“, berichtet der Kreisvorsitzende. „Alle anderen Redner haben aus dem Herzen heraus gesprochen.“

Aber wenn ein Landwirtschaftsminister nicht einmal weiß, dass den Bauern eine Milliarde Euro gekürzt werden soll, dann ist der Fehl am Platz. Hubert Kucher

Ohnehin hat Kucher nicht den Eindruck, als würde ihr Minister auch tatsächlich so fest hinter den Bauern stehen, wie er behauptet. Er müsse zumindest versuchen, die Landwirte zu erreichen, doch das funktioniere nur, wenn Özdemir verinnerlichen würde, was Landwirtschaft eigentlich bedeute.

„Unser Vertrauen hat er sich bisher aber nicht verdient. Ich erwarte, dass er künftig seinem Auftrag als Minister nachkommt, dass er sich einarbeitet und ideologische Scheuklappen ablegt“, fordert Kucher. „Aber wenn ein Landwirtschaftsminister nicht einmal weiß, dass den Bauern eine Milliarde Euro gekürzt werden soll, dann ist der Fehl am Platz.“

Weitere Protest-Termine stehen

Wovon sich Kucher aber regelrecht und trotz des ernsten Themas begeistert zeigt, ist der Zusammenhalt der Protestteilnehmer. Die Landwirtschaft stehe geschlossen zusammen, denn es gehe um eine Sache, die wirklich alle belaste. Deshalb soll es laut Kucher auch nicht bei der einen Aktion bleiben.

„Wir machen weiter, bis die Politik die Streichungen zurücknimmt.“ Es gebe bereits Termine für das kommende Jahr. Gleich ab 8. Januar wolle mal wieder aufbrechen und die Straßen im Land blockieren. „Das ist eine Kampfansage. Wir werden nicht aufhören, denn wir wollen die zwei Punkte weg haben.“

Denn sollte die Politik nicht einlenken, sieht der Kreisvorsitzende die Existenz vieler Höfe bedroht. Würden Agrardiesel-Subvention und der Kfz-Steuerbefreiung gestrichen, bedeute dies einen überproportionalen Einkommensverlust für die Bauern.

Die Folge: Landwirte könnten ihre Familien nicht mehr ernähren und insbesondere viele junge Bauern würden „einfach hinschmeißen“. Einfach mehr arbeiten ginge auch nicht, da ein Bauer ohnehin 16 bis 18 Stunden an sieben Tagen in der Woche schaffe, weiß Kucher. „Wir haben einen tollen Beruf, sonst hätte ich längst das Handtuch geworfen. Aber nur Spaß reicht nicht, man muss auch etwas verdienen.“

Wie Kucher weiter erzählt, sei es richtig, dass die Landwirte zuletzt eine Einkommenssteigerung erzielt hätten. Aber man müsse sich das Niveau anschauen, von dem man gekommen sei. Keiner habe sich hier eine „goldene Nase“ verdient.

Keine Alternative zum Diesel in Sichtweite

Sollte die Subvention von Kraftstoffen tatsächlich fallen, würden die Bauern aber trotzdem mit dem Trecker aufs Feld fahren. Man könne ja nicht einfach weniger fahren und eine Alternative zum Diesel gebe es in der Landwirtschaft auch nicht, erklärt Kucher das Dilemma. Höchstens wenn man wieder Ochse oder Esel vorspanne.

Auch den Umweltgedanken sieht Kucher als nicht gegeben an. Neben der Forstwirtschaft sei die Landwirtschaft die einzige Branche die über ihre Pflanzen sogar noch Sauerstoff produziere. „Rechnet man das unterm Strich zusammen, sind wir ganz bestimmt klimapositiv. Und außerdem ernähren wir die Menschen“, argumentiert er.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier (Bundestagswahlkreis Aalen-Heidenheim) kann den Ärger der Landwirte nachvollziehen, macht ihnen jedoch wenig Hoffnung auf Erfolg ihres Protests.

Streichungen ohne Ansage

„Seit dem Ergebnis der Verfassungsklage der Union war der bereinigte Haushalt 2024 hinfällig. Die Einigung der Bundesregierung auf einen neuen Haushaltsentwurf beinhaltet schmerzhafte Kürzungen. Klar gibt es daran Kritik, beinhaltete der ursprüngliche Entwurf diese Kürzungen eben nicht“, erklärt sie auf Anfrage.

„Auch landwirtschaftliche Betriebe sind betroffen. Nun sollen einige Subventionen und Hilfen wegfallen, mit denen wir vom Bund Unterstützung geleistet haben. Dass die Bäuerinnen und Bauern nicht alleine betroffen sind, ist kein Trost. Subventionen und Vergünstigungen sollten kein Dauerzustand sein. Und es wäre mir lieber, Veränderungen und Rücknahmen kämen mit Ansage.“

Bis zur Haushaltswoche, die laut Breymaier voraussichtlich Ende Januar stattfinden wird, würden ohnehin noch unzählige Gespräche geführt, um an der einen oder anderen Stelle nachbessern zu können.

„Aber heute, jetzt, an dieser Stelle habe ich keine Grundlage Hoffnungen zu verbreiten. Die Zeiten sind ernst. Ich werde in die anstehenden Parlamentsberatungen über den Regierungsentwurf schon einbringen, dass der Bauer eben mit dem Trecker auf den Acker muss und es dazu keine Alternative gibt und eine Mehrfachbelastung durch Wegfall der Subventionen beim Agrardiesel, keine Befreiung bei der Kfz-Steuer mehr und dem steigenden CO₂-Preis schwierig ist.“ Das alles stünde vor der Abstimmung im Bundestag.