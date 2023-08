Ein Kleinkind ist am Dienstag ist in der Adlerstraße aus einem geöffneten Fenster gestürzt und wurde hierbei schwer verletzt. Vermutlich war das zweijährige Mädchen unbemerkt gegen 20 Uhr über eine Kommode auf die Fensterbank im zweiten Stock geklettert. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Umständen aufgenommen.