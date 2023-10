SG Hofen/Hüttlingen verliert das Spiel und Kapitän Felix May

Erste Saisonniederlage für die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen. In einem hitzigen und intensiven Spiel hat die Mannschaft von Trainer Matthias Haas und Dominik Feil mit 29:32 bei der SG Herbrechtingen/Bolheim verloren. Für viel Diskussionsbedarf sorgte der Platzverweis für SG2H-Kapitän Felix May Mitte der ersten Halbzeit. Erst sah er erst die Rote, anschließend die Blaue Karte. Die Blaue Karte bekommt man entweder für eine Tätlichkeit oder Beleidigung. Felix May fehlt somit im kommenden Heimspiel gegen HV RW Laupheim.

Ausgeglichene Anfangsphase

In den ersten gut zehn Minuten war die Partie sehr ausgeglichen. Herbrechtingen/Bolheim ging in Führung ‐ und die SG Hofen/Hüttlingen glich aus. Dieses Spiel ging bis zum Stande von 6:6. In der zwölften Minute brachte Achim Eiberger die SG Hofen/Hüttlingen per Siebenmeter erstmals an diesem Abend in der Herbrechtinger Bibrishalle in Führung. Nur Sekunden später erhöhte Dorian Trögele auf 8:6. In der 15. Minute sollte es dann zum bereits angesprochenen Platzverweis für Felix May kommen. Was war geschehen? Nach einem Foulspiel startete die S2GH einen Angriff. Felix May wurde dabei von einem Gegenspieler heruntergezogen, nur Augenblicke später stand er wieder auf. In diesem Moment kam wiederum ein anderer Gegenspieler und diesem ist Felix May in die Füße gelaufen. Der Schiedsrichter wertete dies als „absichtliches Nachtreten“. Erst gab es Rot, dann Blau. Die Partie war für den Kapitän somit früh beendet. Durch die Blaue Karte fehlt er auch am kommenden Samstag. „Für mich war das keine Rote Karte. Zwei Minuten hätten auch gelangt. Dass er dann auch noch die Blaue Karte bekam, finde ich etwas überzogen“, so Trainer Domink Feil. Handball gespielt wurde im Anschluss natürlich auch noch. Anfangs konnte die SG Hofen/Hüttlingen den Zwei-Tore-Vorsprung noch halten (13:11/22. Minute). Doch zwischen der 22. und 28. Minute machte die SG Herbrechtingen/Bolheim fünf Tore in Serie und führte plötzlich mit 16:13. Doch die Männer vom Kappelberg und Kochertal ließen sich davon nicht unterkriegen und hatten noch vor der Pause die Antwort parat. Dorian Trögele, Maximilian Funk und Dominik Anlauf sorgten für den Ausgleich (16:16). Das letzte Tor in einer intensiven ersten Halbzeit erzielte René Kraft für die Hausherren, die zur Halbzeit mit 17:16 führten.

Große Spannung auch in Durchgang zwei

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte die SG Hofen/Hüttlingen einige Chancen vergeben. In sieben Minuten gelangen lediglich zwei Treffer. Die Abwehr ließ drei Gegentreffer zu ‐ so stand es in der 38. Minute 20:18 für die Hausherren. Yannik Haas konnte nach einem Doppelpack innerhalb von gut 60 Sekunden zum 22:22 ausgleichen (41. Minute). Eine Viertelstunde vor dem Ende war völlig offen, wer die Halle als Sieger verlassen wird. Es stand 24:24. Auch gut sieben Minuten vor dem Ende stand es unentschieden (27:27). Die Vorentscheidung sollte viereinhalb Minuten vor dem Ende fallen. Die SG Herbrechtingen/Bolheim in Person von Adrian Akermann und Hannes Baur zwei Tore in Serie (29:27). Dieser zwei Tore-Vorsprung hielt auch in der letzten Minute. Das Trainer Matthias Haas und Dominik Feil setzte alles auf eine Karte: Feldspieler für Torhüter. Eine halbe Minute vor dem Ende war es dann Herbrechtingen/Bolheims Torhüter Aleksandr Kovalchuk, der für den 32:29-Endstand sorgte. Die Schiedsrichter zogen an diesem Abend mit der ein oder anderen strittigen Entscheidung den Ärger der SG Hofen/Hüttlingen auf sich. Trainer Dominik Feil wollte dies allerdings nicht als Ausrede gelten lassen, weshalb man erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Feld gegangen ist: „Ein wenig sind wir uns auch selbst im Weg gestanden. Wir hatten heute definitv nicht unseren Sahnetag. Jetzt heißt es: die Partie abhaken und im nächsten Heimspiel wieder Vollgas geben.“ So bewertete Co-Kapitän und Kreisläufer Achim Eiberger die Partie: „Die Niederlage ist sehr unötig und extrem ärgerlich. Es trafen zwei Mannschaften auf einem ähnlichen Level aufeinander. Wir waren teilweise aber uncleverer und das nutzt eine Mannschaft wie Herbrechtingen/Bolheim eiskalt aus.“