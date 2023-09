Ein Unentschieden zum Saisonauftakt

Zum Oberligaauftakt ging es für die Ringer des AC Röhlingen nach Herbrechtingen. Nach spannenden Kämpfen stand es im Derby am Ende 18:18.

Bis 57 Kilogramm Freistil konnte der TSV Herbrechtingen keinen Gegner stellen, deshalb wurde Jonas Stark (AC) kampfloser Sieger (0:4).

Richard Végh (AC) wurde nach 3.05 Minuten technischer Überlegenheitssieger mit 15:0–Punkten gegen Sebastian Stängle in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm griechisch–römisch (0:8). Einen sehenswerten Kampf lieferten sich der international erfahrene Vladyslav Levchuk und Stefan Maierhöfer (AC) in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm griechisch–römisch. Zunächst konnte Stefan Maierhöfer den Kampf offen halten und sogar in Führung gehen. Doch der erfahrene Herbrechtinger drehte den Kampf und nach sechs Minuten stand es 18:6 (3:8).

Micheil Tsikovani (AC) ließ Christoph Krämer in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm Freistil keine Chance und kam nach knapp zwei Minuten bei einer 13:0–Führung zum Schultersieg (3:12). Gegen Leomid Colesnic hatte Adrian Maierhöfer (AC) keine Chance. Er musste eine klare 0:15–Punktniederlage nach 3:17 Minuten hinnehmen, 66 Kilogramm Freistil. (7:12). Gegen den bundesligaerfahrenen Wladimir Berenhardt hatte Tobias Link (AC) nichts zu gewinnen. Nach 54 Sekunden wurde dieser technisch Überlegenheitssieger, 71 Kilogramm griechisch–römisch (11:12).

Bis 86 Klogramm griechisch–römisch musste sich Tim Wist (AC) dem jungen Anton Buchholz nach sechs Minuten mit 1:10 Punkten geschlagen geben (14:12).

Norbert Lukacs (AC) ging zum ersten Mal für den AC auf die Matte — und zwar in der Gewichtsklasse 75 Kilogramm A Freistil. Er wurde seiner Favoritenrolle gerecht und konnte Leon Rul nach sechs Minuten mit 11:1 Punktenbesiegen (14:15).

Dominik Liesch (AC), 75 Kilogramm B griechisch–römisch, stellte sich in den Dienst der Mannschaft, konnte aber dem starken Henrik Lars Schmitt nicht Paroli bieten und musste sich nach 4.34 Minuten mit 0:16 geschlagen geben (18:15).

Bis 80 Kilogramm Freistil wurde Luis Aschauer souveräner 8:0–Punktsieger gegen Sotirios Chochlionis und konnte somit drei Mannschaftspunkte beisteuern. Das Derby endete 18:18. Der erste Heimkampf findet am Freitag, 22. September, um 20.30 Uhr, in der Röhlinger Sechtahalle gegen den SV Fellbach statt.