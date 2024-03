Ein starker Held, ein grässlicher Drache und eine wunderschöne Prinzessin - mit ihrem neuen Stück „Ein Streiter Gottes“ hat die Passionsspielgruppe Dirgenheim ein wahres Heldenepos auf die Bühne der Sankt-Georgskirche gezaubert. Spezialeffekte, gute schauspielerische Leistungen und atemberaubende Musik verschmolzen zu einem spannenden, kurzweiligen, aber in Teilen auch grausamen Spiel, das die Besucher der Premiere zum Schluss zu langanhaltenden stehenden Ovationen veranlasste.

„Ein Streiter Gottes“ hätte bereits 2020 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Jubiläum des Kirchheimer Teilorts aufgeführt werden sollen. Doch die Corona-Pandemie machte den Planungen einen dicken Strich durch die Rechnung. Mehr als drei Jahre später war es nun aber soweit. Peter Strobel, Vorsitzender der Passionsspieler und Ortsvorsteher Dirgenheims, stand vor vollem Haus auf der Bühne und moderierte das Stück an, das ausnahmsweise kein Passionsspiel ist. Dabei vergaß er natürlich auch die Ehrengäste, darunter Landrat Joachim Bläse, Bürgermeister Daniel Atalay, den Landtagsabgeordneten Winfried Mack sowie Hausherr und Pfarrer Michael Schönball, nicht.

Sankt Georg ist Schutzpatron der Dirgenheimer Kirche

„Ein Streiter Gottes“ handelt von Georg, dem, wie der Name schon sagt, Schutzpatron der Dirgenheimer Kirche. Geschrieben und einstudiert hat es, wie bei den Passionsspielen auch, Martin Bernard. Der Sage nach wurde Georg im dritten Jahrhundert nach Christi Geburt in Kappadokien geboren. Als Soldat stand er in Diensten von Kaiser Diokletian. Und an dieser Stelle setzt „Ein Streiter Gottes“ an.

Der Kaiser (Peter Stadler) schickt Georg (Manfred Grimm) in die Gegend um Beirut, die von einem schrecklichen Drachen geplagt wird. Vor Ort trifft der Held auf den verzweifelten König Herikles (Josef Bauer), dessen Tochter Margarethe (Daniela Bandel-Trautwein) dem Untier geopfert werden soll. Bald merkt Georg, dass der Monarch unter dem unguten Einfluss des doppelzüngigen Beraters Seres (Klaus Panni) steht. Nach wildem Kampf gelingt es dem Helden, den Drachen zu töten. Gerne möchte der König ihm dafür die Hand seiner Tochter schenken, doch Georg besinnt sich auf seine Treue zum Kaiser und kehrt nach Hause zurück. Hier ist allerdings nichts mehr wie es war. Seres ist nach seiner Flucht aus Beirut nun plötzlich Berater des Kaisers und überredet diesen, Jagd auf alle Christen zu machen. Das Problem: Auch Georg ist Christ.

Spätestens jetzt erhält die Heldengeschichte einen gewissen Passionseinschlag, denn Georg muss sich entscheiden, dem Kaiser weiterhin Treue zu leisten oder seine christlichen Glauben zu verteidigen. Docj Letzteres würde wahrscheinlich Georgs Tod bedeuten.

Grimm wie geschaffen für Rolle als Helden

Manfred Grimm ist mit seiner imposanten Statur, mit der er problemlos auch ähnliche Helden wie Siegfried oder Perseus hätten verkörpern können, wie geschaffen für die Rolle des Helden. Sandalen und Lendenschurz sitzen, sodass Grimms Körperlichkeit dessen gute schauspielerische Leistung perfekt ergänzt. Als wahrer Trumpf erweist sich erneut Klaus Panni, der nach seiner Rolle des grundguten Schmieds im Passionsspiel von 2023 einen echten Imagewechsel vollzieht. Denn Panni ist als royaler Berater geradezu unangenehm böse, wenn er gegen Christen hetzt und den Kaiser überzeugen möchte, sie alle umzubringen.

Gänsehaut beim Solo

Aus den wunderbaren Chorstücken, die den Kirchenraum bis in den letzten Winkel erfüllen, sticht das Solo von Christine Müller heraus, die Helene, die Schwester Georgs, spielt. Die Klangfarbe ihrer engelsgleichen Stimme sorgt für einen wahren Gänsehautmoment. Die musikalische Leitung hat Barbara König inne. Von ihr stammen auch die Kompositionen. Die musikalische Live-Begleitung übernimmt Jürgen Schneele.

Auch, was die Ausstattung angeht, haben die Passionsspieler geklotzt, nicht gekleckert. Ton, Technik und Lichteffekte untermauern das Stück stimmungsvoll. Unheimlich ist der Kampf gegen den Drachen, den man nicht sieht, doch wenn dessen grässliche Schreie aus einer höllenähnlichen Höhle dringen, sorgt das für einen wohligen Schauer. Weniger wohlig sind gewisse Folterszenen, die ebenfalls hauptsächlich zu hören sind.

Nächstes Passionsspiel 2026

Zum Schluss machte Peter Strobel noch auf das nächste Passionsspiel aufmerksam, das für 2026 geplant ist. Ein Großteil der Passionsspieler werden aber schon diesen Sommer bei den Kirchheimer Klosterspielen zu sehen sein. „Ein Streiter Gottes“ wird noch dreimal aufgeführt, sämtliche Karten sind allerdings längst vergriffen.