Spiele nun hat der 1. FC Heidenheim in der Bundesliga absolviert. Naiv agierte er in Wolfsburg, zumindest in der ersten Halbzeit. Naiv agierte er in der letzten Viertelstunde gegen die TSG Hoffenheim und gab einen sicher geglaubten Sieg doch noch aus der Hand. Diese parzielle Naivität führte zu fünf Gegentreffern und null Punkten. Das ist Bundesliga, so schnell geht das im Fußball–Oberhaus. Da interessiert es auch nicht, dass sich der FCH in weiten Teilen dieser Partien als bundesligatauglich erwiesen hatte. Schulterklopfer haben noch nie zu Punkten geführt. Nun geht es nach diesen beiden Partien, in denen man ordentlich Lehrgeld gezahlt hat, zu Borussia Dortmund, dem amtierenden Deutschen Vizemeister. Ein unmögliches Unterfangen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Der BVB ist weit von seinen eigenen Ansprüchen entfernt. Zwar hätte der FCH gerne die vier Punkte, die der BVB gegen Köln und Bochum ergattert hat, doch die Teams kommen nahezu aus verschiedenen Welten. Ein Vergleich verbietet sich somit. Doch wie sagt es Omar Traoré: Es ist auch nur ein Fußballspiel. Und das beginnt beim Stand von 0:0. Vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt, gegen diesen BVB zu spielen. Das wird man am späten Freitagabend wissen.

Vielleicht spielt es den Heidenheimern in die Karten, dass man von der Dortmunder Journalie, von den Fans ohnehin, nur zu hören bekommt, dass es gegen den FCH überzeugend abzulaufen habe. Ein Kantersieg müsse her, so war es zu hören. Es geht also nur um die Höhe des Sieges. Im Amateurfußball hat man solche Aussagen früher immer an die Kabinentür gepinnt — für die besondere Motivation vor dem Spiel. Ob dies aber vonnöten sein wird, erscheint fraglich. Für viele der FCH–Profis wird es das erste Mal sein, dass sie in der Bundesliga vor 80.000 Zuschauern spielen werden. Das dürfte Motivation genug sein für die meisten. Wenn das beflügelt, nicht lähmt, dann ist es wirklich nur ein Fußballspiel, was bei 0:0 beginnt, mit Chancen auf beiden Seiten — und vielleicht der Kabinentür im Hinterkopf.