Bundestrainer Julian Nagelsmann hat an diesem Donnerstagnachmittag bekannt gegeben, dass FCH-Profi Niklas Beste für die kommenden zwei Länderspiele erstmalig dem DFB-Kader angehören wird. Dabei ist die Berufung nicht nur für „Niki“ eine Premiere, sondern auch für den 1. FC Heidenheim 1846, der somit das erste Mal in seiner Geschichte einen Spieler für die deutsche A-Nationalmannschaft abstellt.

Das sagt der Vorstandsvorsitzende Sanwald

„Diese Nominierung erfüllt uns mit außerordentlich großem Stolz. ‚Niki‘ hat sich in den gut eineinhalb Jahren, seitdem er bei uns ist, fantastisch entwickelt und ist ein absoluter Leistungsträger. Insbesondere seine Leistungen in dieser Bundesliga-Saison sind herausragend und können in jeder Mannschaft den Unterschied machen. Deshalb hat sich ‚Niki‘ diese Nominierung auch völlig verdient. Wir, als gesamte FCH Familie, freuen uns riesig für ihn und natürlich auch darüber, dass wir als Verein erstmals einen Spieler für die deutsche A-Nationalmannschaft abstellen dürfen“, erklärt FCH Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

Dann fügt er hinzu: „Ich bin davon überzeugt, dass ‚Niki‘ mit seinen fußballerischen Fähigkeiten, aber auch durch seine ausgeprägte Mentalität und Leidenschaft, besondere Qualitäten mitbringt, die künftig auch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gut tun werden.“

Das sagt Jan-Niklas Beste über seine Nominierung

Während der bevorstehenden Länderspielpause der Bundesliga wird die deutsche Nationalmannschaft zwei Testspiele bestreiten. Am Samstag, 23. März (21 Uhr, Lyon), tritt das DFB-Team gegen Frankreich an. Drei Tage später empfängt die deutsche Nationalmannschaft in Frankfurt dann die Niederlande (Dienstag, 26. März, um 20.45 Uhr).

„Ich habe zuletzt immer wieder gesagt, dass ich nicht mit dieser Nominierung gerechnet habe. Es ist schließlich nicht einmal ein Jahr her, dass ich mit dem FCH noch in der 2. Liga gespielt habe. Dass ich nun dennoch dem DFB-Team angehören werde, freut mich riesig und macht mich unglaublich stolz. Damit geht für mich natürlich etwas in Erfüllung, wovon wahrscheinlich fast jeder kleine Junge in Deutschland träumt - so war das auch bei mir“, betont Niklas Beste zu seiner ersten Nominierung.

Der 25-Jährige kam einst im Sommer 2022 vom SV Werder Bremen nach Heidenheim. In seiner ersten Saison für den FCH und zeitglich der Aufstiegssaison war „Niki“ mit insgesamt 25 Scorerpunkten maßgeblich an der Zweitligameisterschaft beteiligt. In seiner ersten Bundesligasaison kommt der Linksfuß bis dato auf sieben Tore und zehn Vorlagen in 22 Einsätzen.