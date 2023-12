Die Heidenheimer Fans singen von einem Spiel „eines Tages in Mailand“, zünden mehrmals ein Feuerwerk - und die Mannschaft? Die tut das, was Freiburgs Trainer Christian Streich vor der Partie bereits wusste: „Ich hab den Jungs gesagt, es wird knallen hier und es hat geknallt. Heidenheim hat uns richtig bearbeitet und richtig gut gespielt.“ Die Freiburger, die auf der letzten Rille in Sachen Personal auf die Ostalb reisten, konnten eine zweimalige (!) Führung in der Voith-Arena nicht ins Ziel retten und verloren spät 2:3. Heidenheim überwintert auf Platz neun - nur einen Platz hinter dem Sport-Club.

Die halbe Miete eingefahren

„Ich habe gesagt, es wäre die Krönung, das Jahr mit einem Sieg gegen Freiburg zu beenden“, sagte Coach Frank Schmidt. Und genau diese Krönung ist dem FCH in typischer FCH-Manier und mit „FCH-Fußball“ gelungen. 3:2! Durch ein erzwungenes Eigentor in der Nachspielzeit durch Matthias Ginter sammelte Heidenheim vor ausverkauftem Haus die Punkte 18, 19 und 20 ein. Nach 16 Spieltagen hat der Aufsteiger damit bereits die Hälfte der berühmten 40 Punkte eingetütet. Noch dazu verlängerte vor Anpfiff Kapitän Patrick Mainka vorzeitig und langfristig bis zum 30. Juni 2027. Das Märchen geht nach dem Aufstieg und der Meisterschaft in der 2. Liga einfach weiter.

FCH hat Rückschläge erlebt

Heidenheim hat in dieser Vorrunde ohne jeden Zweifel manchen Rückschlag verdauen müssen. Angefangen bei der 0:2-Pleite in Wolfsburg am ersten Spieltag über die bittere Niederlage nach Führung gegen Hoffenheim (2:3) im ersten Bundesliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte. Doch die Mannschaft hat schnell gelernt und sich nie aufgegeben - ausgenommen beim 2:5 gegen Augsburg. Nicht in Dortmund (2:2), nicht in München (2:4) und schon gar nicht im letzten Spiel des historischen Jahres 2023 gegen Freiburg. Der FCH macht weiter Fehler, wie vor dem 0:1 durch Lucas Höler oder bei der Situation, die zum Elfmeter und dem erneuten Rückstand durch Höler führte. „Wir kommen als Mannschaft über Geschlossenheit und Mentalität und kämpfen immer so lange bis der Schiedsrichter das Spiel abpfeift“, sagte Tim Kleindienst, Torschütze zum 2:2.

Nicht die einzige Feuershow an diesem Abend: Heidenheimer und Freiburger Fans zündelten abwechselnd. (Foto: Sebastian van Eeck )

Auch Niklas Beste ersetzbar

Selbst der kurzfristige Ausfall von Standardkönig Niklas Beste (krank) konnte das Team durch seine Geschlossenheit und Mentalität kompensieren. Wohl dem der einen Eren Dinkci hat, der nach starke Vorarbeit mit seiner feinen Schusstechnik den Ball zum 1:1 perfekt und kunstvoll in die Maschen setzte. Auch er, die Leihgabe aus Bremen, ist einer der Erfolgsgaranten in der Heidenheimer Mannschaft. „Aber ein Spieler rettet nicht komplett die Mannschaft. Wir haben genug Qualität im Kader“, stellte Dinkci klar. Union Berlin besiegt, Stuttgart geschlagen und jetzt auch Freiburg im eigenen Stadion niedergerungen. Der Klassenerhalt ist so sicherlich keine Illusion. Doch in Heidenheim bleibt man auch nach dem nächsten Highlight auf dem Boden. „Die Saison ist noch brutal lang“, schob Dinkci nach. Zudem wartet das letzte Spiel der Vorrunde im Januar in Köln auf den FCH.

Schmidt spricht von guter Basis

„Wir stehen mit 20 Punkten gut da und haben einen kleinen Puffer. Jedoch müssen wir in der Rückrunde kämpfen und alles reinwerfen, was wir haben, um weiterhin zu punkten“, behält Kleindienst trotz des neunten Tabellenplatzes den Fokus. „Wir haben jeden einzelnen Punkt verdient“, sagte Schmidt: „Es ist eine gute Basis aber es muss weitergehen.“ Sicher gerne wie im historischen Fußballjahr 2023.