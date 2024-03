Der Vorsitzende der Konzerngeschäftsführung der Voith Group, Dr. Toralf Haag, hat den Gesellschafterausschuss und Aufsichtsrat des Unternehmens darüber informiert, mit Ende seines laufenden Vertrages zum 30. September aus dem Unternehmen ausscheiden und sich beruflich verändern zu wollen. Toralf Haag war insgesamt acht Jahre für Voith tätig, davon fünf Jahre als Vorsitzender der Geschäftsführung.

Große Verdienste

„Dr. Toralf Haag hat den Konzern in anspruchsvollen Zeiten erfolgreich und mit klarer Linie in Richtung industrielle Nachhaltigkeit entwickelt. Unter seiner Führung wurden Cash Flow, Profitabilität und Geschäftsvolumen deutlich gesteigert. So wuchs der jährliche Umsatz in seiner Zeit als CEO von vier Milliarden Euro auf heute 5,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig wurden Elektrifizierung und Digitalisierung wichtige Elemente des Voith-Portfolios. Gesellschafterausschuss und Aufsichtsrat danken Herrn Haag auch im Namen der Familie und aller Mitarbeitenden von Voith sehr herzlich für seine Verdienste für unser Unternehmen“, so der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrates von Voith, Professor Siegfried Russwurm.

Dankbar für acht Jahre bei Voith

„Es war mir eine Freude und Ehre, Voith als Vorsitzender der Geschäftsführung führen zu dürfen. Gemeinsam mit meinen Geschäftsführungskollegen und unseren großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt haben wir viel erreicht. Ich bin sehr dankbar für die acht Jahre bei Voith und freue mich nun auf neue Herausforderungen“, sagt Toralf Haag.

Über die Nachfolge von Toralf Haag wird der Gesellschafterausschuss von Voith zu gegebenem Zeitpunkt entscheiden.

Über die Voith Group

Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport und Automotive.

Gegründet 1867, ist Voith heute mit rund 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 5,5 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.