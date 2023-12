Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist gegen 13.45 Uhr ein 18-jähriger Mann mit seinem Mazda von Heidenheim-Mergelstetten in Richtung Bolheim gefahren.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 62-jährige VW-Golf-Fahrerin schaffte es nicht mehr auszuweichen und streifte den Mazda mit dem Außenspiegel. In der Fortfolge krachte der Mazda seitlich in einen, hinter dem VW fahrenden, Skoda. Auch die 52-jährige Skoda-Fahrerin schaffte es nicht, einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch den Aufprall wurde der Skoda in die Leitplanke abgewiesen und der Mazda geriet ins Schleudern. Eine entgegenkommende 19-jährige Audi-Fahrerin konnte dem quer zur Fahrbahn gedrehten Unfallverursacher ebenfalls nicht mehr ausweichen und fuhr in dessen Beifahrerseite.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der Verursacher, die Fahrerin des Skodas, die 15-jährige Beifahrerin und auch die Audi-Fahrerin jeweils leicht verletzt. Die Polizei nimmt einen Sachschaden von mehr als 30.000 Euro an. Die B19 war während der Unfallaufnahme bis gegen 15.40 Uhr vollständig gesperrt. Am Unfallort waren mehrere Rettungswagen und Abschleppfahrzeuge im Einsatz.