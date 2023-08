Typisch Schmidt eben: Strandbar, Saudi Arabien? Wolfsburg!

Fernsehkameras, einige Journalisten und jede Menge Fragen. Der Fußball–Bundesligist Heidenheim startet an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Wolfsburg in das Abenteuer 1. Liga. Daher ist es wenig verwunderlich, dass bei der Pressekonferenz vor dem Spieltag einiges los gewesen ist. Gedränge herrscht aber auch im Kader. Trainer Frank Schmidt und sein Trainerteam haben beim ersten Spiel der Vereinsgeschichte im Fußball–Oberhaus „die Qual der Wahl“.

Voller Fokus auf die Bundesliga

Bestens gelaunt und dennoch voll fokussiert saß der Heidenheimer Erfolgscoach auf dem Podium. Daher passte ihm die erste Frage eines Journalisten eher nicht ins Konzept. Dieser wollte wissen, ob Schmidt schon wisse, wo er seine Strandbar, mit der er nach der Trainerkarriere liebäugelt, eröffnen werde. „Falsche Frage. Am Samstag ist unser erstes Spiel in der Bundesliga und darauf freuen wir uns. Das Thema Strandbar ist völlig uninteressant.“ Auch etwaige Wechsel von Spieler des FCH nach Saudi Arabien, sollten sie überhaupt irgendwann ein Thema werden, interessieren den Erfolgscoach vor dem Saisonauftakt nicht. „Wir spielen in der Bundesliga. Das interessiert mich und nichts anderes.“

Generalprobe im Pokal geglückt

Er ist zurück. Frank Schmidt und natürlich hat er vor allen Dingen wieder eines im Blick, und zwar wie kann ich in der neuen Liga mit dem FCH möglichst schnell Punkte einfahren. Die Generalprobe im Pokal ist bekanntlich bestens gelungen. „Wir werden die Mannschaft nicht zur Hälfte auswechseln.“ Heißt im Umkehrschluss: Die Elf, die zuletzt im DFB–Pokal (8:0 gegen Rostocker FC) auf dem Feld gestanden hat, wird wohl auch das historische Spiel bestreiten dürfen. Viel kommt es natürlich auch auf die Taktik an. Spielt der FCH beispielsweise mit zwei Stürmern oder eben nicht. Schmidt möchte sich hier noch nicht festlegen. Allerdings steht eines sicher fest: Heidenheim wird in der 1. Bundesliga nicht mauern. „Wir wissen nicht was uns erwartet, weil die meisten Spieler keinerlei Erfahrung haben in der ersten Liga.“ Demut ist eines der Worte, die Schmidt daher immer wieder gerne ins Spiel bringt. „Es gibt nur ein erstes Spiel. Da ist die Freude natürlich ganz groß.“

1000 Fans reisen nach Wolfsburg

Das gilt natürlich auch für die Anhänger des Heidenheimer Vereins. Rund 1000 Fans werden den FCH in der Autostadt am Samstag unterstützen. Dort wartet ein Gegner, der die vergangene Runde auf dem achten Platz beendet hat und dessen Blick gen Europa gehen dürfte.

„Wir treffen auf einen Gegner, der Qualität und der viele spannende Spieler hat. Nicht nur die Elf auf dem Feld. Da wartet auch auf der Bank Qualität. Daran müssen wir uns gewöhnen und reinfuchsen.“ Dazu muss das Kollektiv passen. „Wir wollen idealerweise gleich im ersten Spiel überraschen.“ Punkte sammeln, um eben ein weiteres Jahr in der 1. Liga spielen zu dürfen. Jedem ist dabei klar, dass das ein „Riesenerfolg“ wäre. Dazu muss der FCH „Aufgaben lösen“, wie Schmidt es immer wieder vorgibt.

„Wir werden in Summe auf Gegner treffen, die eine höhere Qualität haben als noch in der 2. Bundesliga.“ FCH-Trainer Frank Schmidt

Es werde daher eben Situationen geben, die neu für Heidenheim sind. Zuletzt hat der FCH schließlich im Unterhaus öfter als Sieger das Feld verlassen, denn als Verlierer. Fünf Pleiten gab es für Heidenheim etwa zuletzt in der Aufstiegssaison. Eine Tatsache, die sich ändern könnte, ziemlich sicher auch wird.

„Das Wichtige ist der Umgang mit Niederlagen. Wir müssen lernen, damit umzugehen und keine Schuldigen suchen.“ Da nimmt sich auch der Trainer nicht raus. „Ich bin nicht der Geduldigste und an Niederlagen möchte ich mich mal gar nicht gewöhnen.“ Heidenheim in der 1. Bundesliga bedeutet eben für alle Beteiligten einen Lernprozess.