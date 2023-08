In Osnabrück geboren und aufgewachsen — und das Herz schlägt zwangsläufig für den dortigen VfL, für den er doch so viele Jahre gekickt hat, bereits im Nachwuchsleistungszentrum das lila Trikot stolz getragen hatte. Nach mehreren Stationen (Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, SV Rödinghausen) ist Omar Haktab Traoré 2021 zu den Osnabrückern zurückgekehrt. Nun spielt er in der Bundesliga, beim FCH.

In der vergangenen Saison dann muss er FCH–Boss Holger Sanwald vollends überzeugt haben. 36 Spiele, 36 Mal stand der 25–Jährige dabei in der Startelf. Doch bereits in der Saison davor stand Traoré von 33 möglichen Partien 31 Mal in der Startformation der Osnabrücker und stieg in die 2. Liga auf. Doch es lief noch besser für Traoré: der Transfer zum Neu–Bundesligisten 1. FC Heidenheim, er ist somit gleich zweimal in nur einer Sommerpause aufgestiegen.

Und schon am zweiten Spieltag steht er bereits wieder in der Startelf, wenngleich er von der Muskelverletzung von Marnon Busch profitierte. „Der spielt genauso unbekümmert wie in Osnabrück“, sagte am vergangenen Wochenende Tim Janssen aus dem Medien–Team des FCH, ebenfalls aus Osnabrück und deswegen über Traoré recht gut im Bilde. Tatsächlich hat Traoré gegen die TSG Hoffenheim über weite Strecken auf der rechten Seite eine richtig starke Partie absolviert, überzeugte vor allem in der Offensive. So war er es, der vor dem Traumfreistoßtor von Jan–Niklas–Beste am Rande des Strafraums gefoult wurde. Busch ist noch nicht fit, somit dürfte Traoré auch an diesem Freitag, beim Deutschen Vizemeister Borussia Dortmund, wieder in der Startelf stehen. Wieder ein Aufstieg. „Ich bin hierher gekommen und wollte einfach nur alles geben, mich akklimatisieren. Man sieht aber, wie schnell es im Fußball gehen kann. Man muss von der ersten Sekunde an da sein, immer bereit sein für den Moment“, sagt er selbst. Das habe er so gut es geht versucht. Zugute komme ihm, so vermutet Traoré selbst, dass sich das Osnabrücker und Heidenheimer Spiel, gemessen an der Intensität, durchaus ähnele.

Und Traoré scheint auch außerhalb der Mannschaft bereits ganz gut angekommen zu sein auf der Ostalb. Nach der Partie gegen Hoffenheim war ein Banner zu sehen, auf dem der Wunsch nach dem Trikot des Neuzugangs groß zu lesen war. „Das habe ich gesehen und es freut mich natürlich, so etwas zu lesen“, sagt er. Das seien positive Zeichen von außen, die ihn zusätzlich pushen würden. Bleibt abzuwarten, wie Heidenheims Trainer Frank Schmidt reagieren wird, wenn der angestammte Rechtsverteidiger Marnon Busch zurückkehren wird.

Von Schulterklopfern wollte er allerdings nichts wissen: „Es überwiegt die Enttäuschung, das ist doch klar“, sagte der Außenverteidiger nach dem bitteren 2:3 gegen Hoffenheim. Gemünzt auf die gesamte Heidenheimer Mannschaft aber sagte er: „Auf diese Leistung können wir sicherlich aufbauen, müssen den Kopf wieder nach oben richten und dann geht es weiter.“ Weiter geht es gegen Dortmund, bereits an diesem Freitagabend, das weiß auch Traoré. „Es wird sicherlich nicht einfacher in Dortmund, aber unmöglich ist gar nichts. Wir müssen die Fehler analysieren, dürfen nicht zu viel Angst haben, denn letztlich ist es auch nur ein Fußballspiel. Wir müssen an unsere Chance glauben“, sagt er ruhig, aber auch bestimmt. Und nach dem vergangenen Spieltag hört sich das gar nicht mehr so utopisch an, denn der BVB ist noch ganz weit von der Form entfernt, in der er sich befinden möchte. Das 1:1 beim kleinen Reviernachbarn VfL Bochum war fast schon schmeichelhaft für Heidenheims kommenden Gastgeber.

Traoré hat dann doch tatsächlich noch eine Floskel auf den Lippen gehabt: „Auch dieses Spiel startet bei 0:0.“ Wenngleich natürlich auch er weiß, dass es ein gänzlich anderes Spiel werden wird, vor 80.000 Zuschauern. „Das alleine spricht schon für sich“, sagt Traoré lachend. „Es gibt aber ohnehin kein einfaches Spiel in der Bundesliga, das haben wir nun zweimal erleben dürfen. Trotzdem gibt es in jedem Spiel eine Chance — und die möchten wir nutzen.“ Dass er die Heidenheimer Maxime schon verinnerlicht hat, merkt man ebenfalls im Gespräch mit ihm. Zu viel über sich möchte er nicht sprechen, es gehe immer nur um die Mannschaft und er selbst wolle sich möglichst schnell weiterentwickeln. Gelegenheit dazu bekommt er an diesem Freitag im Signal Iduna Park in Dortmund.