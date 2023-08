Heidenheim

Stiftung Haus Lindenhof feiert vier neue Pflegedienstleitungen

Heidenheim / Lesedauer: 1 min

Die neuen Fachkräfte (Foto: Stiftung Haus Lindenhof )

Nach zwei Jahren Pflegeaus– und Weiterbildungen konnte die Stiftung Haus Lindenhof nun den erfolgreichen Abschluss von vier neuen Pflegedienstleitungen aus ihren Reihen an der Maria–von–Linden–Schule in Heidenheim feiern (Foto: Stiftung Haus Lindenhof). Gemeinsam die Zukunft der Pflege zu gestalten und für die Bewohner da zu sein, zeugt von Einsatz für die Menschen und Dienst an der Gesellschaft, heißt es in der Mitteilung.

Veröffentlicht: 01.08.2023, 16:56 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG