Sportmagazin „kicker“ wählt Frank Schmidt zur Persönlichkeit des Jahres

Kurz vor dem Jahresende gibt es bei Heidenheims Trainer Frank Schmidt einen weiteren Grund zur Freude. Das Sportmagazin „kicker“ hat den 49-Jährigen zur Persönlichkeit des Jahres 2023 gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Fußballerin Alexandra Popp an.

Sensationelle Erfolge

Wie der „kicker“ schreibt, habe Frank Schmidt mit dem Einzug in die Bundesliga einen sensationellen Erfolg gefeiert, und darüber hinaus mit seiner Mannschaft auch im zweiten Halbjahr weiter beeindruckt und viele Zweifler überzeugt. „Schmidt tritt stabil und verlässlich auf, in der Arbeit mit seinem Team sowie in der Öffentlichkeit“, so der „kicker“ in der Laudatio über Frank Schmidt.