„Schnatti´s“ Abschiedsspiel — Am 9. September hängt FCH–Legende die Kickstiefel an den Nagel

Lange hat die FCH–Familie darauf gewartet, jetzt ist es bald endlich soweit: Erstmals in der Geschichte des 1. FC Heidenheim steigt am Samstag, 9. September (14:30 Uhr), in der Voith–Arena ein Abschiedsspiel und zwar das von Marc Schnatterer. Nachdem 2021, noch während Corona, kein gebührender Abschied möglich war und „Schnatti“ seine Profi–Karriere zwei weitere Jahre beim SV Waldhof Mannheim fortgesetzt hatte, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.

„Ich bin natürlich froh, wieder zurück in Heidenheim und beim FCH zu sein, weil das in den ganzen Jahren einfach zu meiner zweiten Heimat geworden ist „, sagt „Schnatti“, der seit dem 1. Juli als Co–Trainer der U19, Spezialtrainer für die Offensive im Nachwuchs–Leistungs–Zentrum (NLZ) fügt hinzu: „Die Vorfreude bei mir ist riesig, noch einmal als Spieler in der Voith–Arena auflaufen zu dürfen — und das mit ganz vielen bekannten Gesichtern aus meiner Zeit beim FCH sowie jede Menge Weggefährten und Freunden. Ganz besonders freue ich mich aber natürlich auf hoffentlich möglichst viele FCH–Fans, die mich in meinen 13 Jahren immer so fantastisch unterstützt haben.“

Das Abschiedsspiel zwischen der FCH–Traditions–Elf und dem Team „Schnatti & Friends“ wird neben Marc Schnatterer, der jeweils eine Halbzeit für beide Mannschaften spielen wird, mit vielen ehemaligen FCH–Profis gespickt sein. Rund um „Schnatti`s Abschiedsspiel“ wird ein buntes Rahmenprogramm stattfinden. Außerdem soll eine große Pfandsammelaktion in der Voith–Arena an diesem Tag sozialen Einrichtungen zu Gute kommen. Die Tickets werden ab dem kommenden Montag, 7. August (10 Uhr) in den beiden FCH–Fan– und Ticketshops an der Voith–Arena und in der Heidenheimer Fußgängerzone (Hauptstraße 22) sowie online erhältlich sein.