Wenn die beiden dienstältesten Trainer im deutschen Profifußball übereinander sprechen, dann klingt mehr als nur reine Wertschätzung mit. „Am Mittwochabend 20.30 Uhr mögen wir uns weiterhin, aber dann wird gefightet überall auf dem Platz“, kündigt Christian Streich dennoch an. Der SC Freiburg gastiert zum letzten Spiel in 2023 in der Fußball-Bundesliga in Heidenheim.

Gegner ist eine Topmannschaft

„Freiburg spielt wieder eine gute Rolle“, sagt Frank Schmidt ganz klar. Nach Anlaufschwierigkeiten ist das Team von Christian Streich mittlerweile nach drei Siegen in Folge auf den sechsten Platz geklettert und damit eben wieder eine Topmannschaft. „Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht als zu großer Fan oute“, sagt der Heidenheimer Erfolgscoach, wenn er an die Leistung denkt, die Freiburg gegen Köln nach den Strapazen aus dem internationalen Geschäft abgeliefert hat. Spielerisch stark, dazu verfügt Freiburg auch über Standardspezialisten. Es wird also mal wieder eine spannende Aufgabe, die da auf den Aufsteiger und Tabellen-12. der Liga (17 Punkte) wartet. „Wir geben noch einmal alles rein“, verspricht Schmidt: „Es war ein unglaubliches Jahr 2023. Es wäre Krönung für uns im letzten Spiel drei Punkte einzufahren.“

Heidenheim auf einem guten Weg

Jeder Punkt hilft Heidenheim, das große Ziel zu erreichen. Nach dem ersten Auswärtssieg (Mainz) sind 17 Punkte auf dem Konto. „Eine herausragende Ausgangsposition“, findet Schmidt, sagt aber auch: „Es muss weitergehen.“

Am besten an diesem Mittwoch im Heimspiel gegen Freiburg. Danach ist erst einmal Pause. Bis zum 1. Januar. Dann startet die Vorbereitung auf das letzte Spiel der Hinrunde gegen Köln. Vor diesem Spiel wartet allerdings noch ein Kurz-Trainingslager in Spanien (ab 2. Januar). Dort werde man vor allen Dingen im taktischen Bereich arbeiten.