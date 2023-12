Oberbürgermeister Michael Salomo hat Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des 1. FC Heidenheim und Frank Schmidt, Cheftrainer des FCH jeweils mit dem Ehrenring der Stadt Heidenheim geehrt.

Holger Sanwald erhielt die zweithöchste Auszeichnung der Stadt für jahrzehntelange herausragende Verdienste um den Fußball- und Wirtschaftsstandort Heidenheim, Frank Schmidt für jahrelange herausragende sportliche Verdienste mit seiner Mannschaft im deutschen Profi-Fußball. Fußball forme vor allem an den Spieltagen viele kleine Gemeinschaften, die zusammenbetrachtet eine große Gemeinschaft bilden - die jung wie alt, Menschen unterschiedlicher Herkunft, abweichender politischer Ansichten und verschiedener Schichten zusammenbringt, sagte OB Michael Salomo in seiner Ehrungsrede. „Das ist in diesen Zeiten, in denen wir leben - ob hier in Heidenheim oder sonst irgendwo in unserem Land - etwas, das wir brauchen im Alltag.“ Im Zentrum dieser großen Gemeinschaft stünden Holger Sanwald und Frank Schmidt, aus denen ein Zusammengehörigkeitsgefühl im besten Wortsinn erwachse.

„Niemand sonst hat diese Sportart in unserer Stadt in den vergangenen bald 30 Jahren so entscheidend geprägt wie diese beiden Männer.“

Frank Schmidt, sagte der OB weiter, habe, mit seiner Tätigkeit als Cheftrainer, von der Oberliga bis in die Bundesliga einen „Gang durch die Instanzen“ unternommen und Beharrlichkeit bewiesen. Seine Geradlinigkeit, seinen Mut, zu sagen, was er denkt, und seine Gabe, stets die richtigen Worte zu finden und auch unterlegenen Gegnern im größten Triumph auf Augenhöhe zu begegnen, das zeichne ihn aus. „Eigenschaften, die vorbildlich sind und die ihn zum Vorbild machen - auch wenn er das sicherlich nicht hören will.“