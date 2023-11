Neun Ecken, ein verschossener Elfer und „Heidenheimer Wetter“

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison mehr als einmal seine Fans verzückt. Doch an diesem schmuddeligen, kalten Abend in der Voith-Arena ist das der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß nicht gelungen. Warum? Dafür reicht ein Blick auf die Anzahl der Standards oder eben die Heidenheimer DNA.

FCH-Fan hat den richtigen Riecher

„Kalt, Nieselregen ‐ das ist Heidenheimer Wetter“, wusste ein Fan des FCH schon vor dem Anpfiff, was den Schwaben aus Bad Cannstatt blühen würde. Doch es war weit mehr als das Wetter, das der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt in die Karten spielte. „Wir wussten um die Stärken der Heidenheimer und die Dynamik, die sich in dem kleinen Stadion entwickeln kann“, sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach der Partie. Bliebe die Frage, warum hat man dennoch eine Vielzahl an Standards gegen sich bekommen, die allesamt bekanntlich in Heidenheim höchste Torgefahr ausstrahlen?

Starke Eckbälle von Beste

„Wir hatten sehr viele Eckbälle. Das Unfassbare für mich ist die Qualität, wie Niklas Beste diese vors Tor bringt und jeder Eckball gefährlich ist“, schwärmte Schmidt über die Künste seiner Jungs. Zweimal knallte der Ball an die Latte und einmal war Alexander Nübel „überragend“ zur Stelle. „Da haben wir es einfach verpasst, in der Phase dann auch verdient in Führung zu gehen“, befand der Heidenheimer Coach. Sein Gegenüber sprach von einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass bei neun Ecken irgendwann ein Ball im Netz landen würde. Das gelang Jan Schöppner bekanntlich in der zweiten Hälfte und damit eigentlich genau in jener Hälfte, in der die Heidenheimer nicht mehr so viele Möglichkeiten hatten.

Silas vergibt die Monster VfB-Chance

Vielmehr hatte der VfB die klarste aller Möglichkeiten aus elf Metern, die Silas in den verregneten Heidenheimer Nachthimmel drosch. Auch eine Sache, die Schmidt monierte. Seine Jungs bekommen in der Premierensaison in der 1. Bundesliga zu viele Strafstöße gegen sich gepfiffen. Das müsse man abstellen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Stuttgart auch in diesem Spiel schon zuvor seine Möglichkeiten hatte. Bereits nach zwei Minuten rettete Bundesliga-Debütant Benedikt Gimber sensationell gegen Silas, der den Ball bereits an Heidenheims Keeper Kevin Müller vorbeigelegt hatte. Dann schlenzte Angelo Stiller in Durchgang eins einen Freistoß an die Querlatte. Es war einiges geboten in den ersten, kurzweiligen 45 Minuten vor ausverkauftem Haus. „Wir haben keine gute erste Hälfte gespielt, hatten nicht genug Tempo und waren in unseren Aktionen nicht klar genug“, sagte Hoeneß zwar. Doch es blieben weitere 45 Minuten, um sich oben in der Tabelle festzubeißen. In der zweiten Hälfte gelang es den Schwaben aus Bad Cannstatt zwar besser.

Heidenheimer DNA gibt den Ausschlag

Doch Heidenheim zeigte Leidenschaft, kämpfte und verdiente sich den wichtigen Heimsieg durch die bekannten Stärken. „Heidenheim war bissig in den Zweikämpfen und hat uns gut zugestellt. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, hatten zu wenig Tempo in unseren Offensivaktionen und zu viele Kontakte. Daran müssen wir jetzt arbeiten, das muss besser werden“, sagte VfB-Stürmer Deniz Undav. Manchmal braucht man im Fußball aber eben auch das nötige Glück. Das fehlte etwa Bundesliga-Debütant und U19-Kapitän Luca Raimund, der kurz vor Schluss den Ausgleich auf dem Fuß hatte und vergab. „Er ist eines unserer Talente, und er hat immer wieder gezeigt, was für ein Potenzial er hat. Schade für ihn, aber ihm gehört die Zukunft“, ist sich Hoeneß sicher. Die Gegenwart gehört dagegen in Heidenheim zumindest einem gewissen Tim Kleindienst, der sich sehenswert mit dem 2:1 in der Nachspielzeit belohnen durfte. Es sei nicht leicht für ihn über 90 Minuten gegen Waldemar Anton und Dan-Axel Zagadou gewesen, stellte sein Coach klar. „Ein großes Kompliment an meine Mannschaft. Wir haben gegen einen starken VfB die richtigen Mittel gefunden und am Ende auch ein Quäntchen Glück gehabt. Ich bin sehr zufrieden“, sagte Frank Schmidt. Auf den Tabellendritten aus Stuttgart (21 Punkte) wartet an diesem Samstag nun Dortmund (ebenfalls 21). Der Tabellen-13. aus Heidenheim (10) reist dagegen zum Auswärtskracher gegen Bayern München (26).